Урожайный на проблемы год: как война повлияла на агросектор Украины

На какую помощь от правительства могут рассчитывать аграрии

Полномасштабная война с рф нанесла многомиллиардный ущерб не только инфраструктуре и экономике Украины, но и аграрному сектору. Россия оставляет после себя сожженные, заминированные и изуродованные обстрелами поля, уничтоженные фермы и убитый скот. Кроме того, враг оккупировал часть наших территорий вместе с сельхозугодиями и пытается блокировать экспорт зерна из украинских портов.

Однако украинские аграрии продолжают работать, не только обеспечивая необходимый объем продукции для внутреннего рынка, но и спасая население бедных стран от голода.

"Телеграф" выяснял, что происходит в аграрном секторе Украины на январь 2023 года, и как правительство пытается поддержать производителей отечественной продукции в эти непростые времена.

Украина понесла тяжелые потери, но остается житницей Европы

По оценкам аналитиков Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, прямой ущерб, нанесенный агросектору в результате полномасштабного вторжения россии, составляет около 6,6 млрд долл., что равняется 23% стоимости всех активов украинских сельхозяйств. Косвенные убытки составляют 34,5 млрд долл., почти половина из которых обусловлена блокадой морских портов и ограниченными возможностями экспорта.

Самая большая доля (44%) прямых потерь приходится на разрушенную технику и оборудование. Стоимость более 84 тыс. уничтоженных единиц оценивается в 2,9 млрд долл. Кроме того, разрушения получили зернохранилища совокупной вместимостью 9,4 млн тонн. На их восстановление понадобится 1,1 млрд долл.

В результате похищения или уничтожения оккупантами уже готовой продукции было потеряно 2,8 млн тонн зерновых и 1,2 млн тонн масличных культур прошлогоднего урожая, общей стоимостью 1,87 млрд долл. Также российские захватчики уничтожили и присвоили горючее, минеральные удобрения и средства защиты растений на 95 млн долл.

Значительный ущерб понесла и отрасль животноводства. Погибли почти 400 тыс. пчелосемей, 95 тыс. коз и овец, 212 тыс. крупного рогатого скота, 507 тыс. свиней и почти 11,7 млн птиц. В общей сложности фермеры и пчеловоды потеряли ресурсов на сумму около 362 млн долл.

Кроме того, в результате боевых действий было уничтожено более 14,3 тыс. га многолетних насаждений стоимостью почти 349 млн долл.

За последний год было разрушено почти четверть отечественного агросектора, однако Украина продолжает снабжать продукцией не только себя, но и другие страны. С начала работы "зернового коридора" с 1 августа 2022 по 9 января 2023 года из портов Большой Одессы вышли 626 судов, на которых из Украины удалось экспортировать 17 млн т аграрной продукции в страны Азии (Китай, Израиль и Индия), Европу (Испания, Италия), Бельгия и др.) и Африки (Тунис, Египет и Марокко), сообщает Telegram-канал "Зерно: логистика".

По состоянию на 12 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составлял 17 001 661 тонну. Всего было разрешено движение 1272 судов: 637 на прибытие в украинские порты и 635 — на выход из них, сообщает Совместный координационный центр.

Кроме того, в конце ноября Кабмин принял решение о предоставлении гуманитарной помощи странам Африки и Азии в размере 125 тысяч тонн зерна.

Спасти украинский урожай — спасти мир от голода

Общая площадь пахотных земель в Украине – 32 млн гектаров, это составляет треть сельхозугодий всего Европейского Союза и делает наше государство гарантом продовольственной безопасности в мире.

Даже в условиях войны Украина стала девятым крупнейшим производителем пшеницы по итогам 2022 года. Из собранного тогда урожая (60 млн тонн) было экспортировано более 15,5 млн тонн зерна.

Желание России уничтожить украинский агросектор и стать фактически монополистом на мировом рынке привело к блокированию оккупантами наших портов для экспорта зерна. В результате около 20 млн тонн зерна не могли быть отгружены в течение нескольких месяцев. Это поставило под угрозу голодной смерти миллионы жителей африканских и азиатских стран.

Благодаря зерновому соглашению, заключенному при посредничестве Турции и ООН, с 1 августа украинское зерно вновь поставляют в бедные страны. Однако Россия продолжает чинить искусственные препятствия для нашего экспорта. Так, затягивание процесса проверки судов сократило пропускную способность с 30-40 сухогрузов в день до семи, что приводит к простоям и увеличению затрат на логистику.

Тем не менее, участие ООН и Турции в заключении зернового соглашения стало "предохранителем" от уже привычных для России шулерских приемов по полному невыполнению неудобных для него договоренностей.

На этом помощь международных партнеров по сохранению украинского агросектора не закончилась. Так, IFC с другими донорами планируют выделить 1 млрд долл. программы поддержки льготного кредитования для аграриев Украины. А на Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве уже заложено 360 млн грн, сообщили "Телеграфу" в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Еще одним важным направлением поддержки была финансируемая ЕС помощь малым агропроизводителям. В результате 1,6 млрд грн было направлено в виде субсидий и дотаций за возделывание от 1 до 120 га с/х угодий и содержание от трех до 100 коров. Всего согласовали 31 000 заявок.

"Весной международные партнеры поддержали аграриев с несколькими тысячами тонн семян, а во время жатвы через ФАО и USAID началось распределение средств для хранения зерна. 31 000 рукавов для хранения зерна и 105 комплектов техники для загрузки зерна будут предоставлены в рамках программы Минагрополитики и ФАО (при поддержке правительств Японии и Канады), еще 8 000 рукавов распределит USAID", — рассказали в пресс-службе Минагрополитики.

Кроме того, в 2023 году Всемирный банк планирует поддержать агропроизводителей в подготовке к посевной и жатве на 432 млн долл.

Государственная поддержка аграриев

Несмотря на поддержку со стороны международных партнеров, новый год не обещает быть легче для украинских аграриев. Особенно это касается сева яровых культур. Из-за невозможности продать урожай по рыночным ценам, многие украинские агропроизводители отказались сеять озимые.

В 2023 году возможны сокращения площадей посева пшеницы, ячменя и кукурузы. В приоритете аграриев будут масличные культуры, говорит заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (УАР) Денис Марчук. По его словам, сегодня кукурузу дешевле оставить на полях, чем собирать.

"Аграриям нужно потратить много ресурсов на уборочную страду: закупить горюче-смазочные материалы, собрать и высушить кукурузу. С нынешними ценами и блэкаутами это сложно. Кроме того, логистика очень дорогая. Поэтому дешевле не убирать, чем убрать и продать ниже себестоимости", — цитируют Дениса Марчука на странице ВАР в Facebook.

Кроме трудностей с посевной, сбором и реализацией урожая, аграрии сталкиваются и с другими проблемами. В частности, тысячи производителей рискуют попасть под действие статьи Закона об уголовной ответственности за коллаборационизм. На оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Луганской областей сельскохозяйственная деятельность считается преступной, объясняет глава Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун.

"Закон определяет их коллаборантами, если во время оккупации их предприятия работали, а значит, "взаимодействовали" с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории. Хотя они выполнили приказ президента Украины, который в своем обращении весной 2022-го призвал сеяться всем аграриям, где бы они ни находились", — рассказал глава ВАР на презентации результатов аналитического исследования "Анализ влияния войны на агросектор Украины".

По словам Андрея Дикуна, исправить ситуацию могут законопроекты №7647 и №7647, четко разграничивающие коллаборантов и работающих, чтобы иметь средства к существованию. Однако парламентарии пока не приступили к работе с этими документами.

Зато в течение 2022 года были приняты четыре закона и 11 постановлений КМУ, которые упростили:

земельные отношения;

сертификацию семян;

доступ аграриев к горючему, пестицидам и агрохимикатам;

импорт продуктов питания и кормов, продуктов животного и растительного происхождения, генетического материала, пестицидов и агрохимикатов;

производство спирта и биоэтанола;

ряд других агронаправлений.

Кроме того, правительству удалось упростить доступ аграриев к кредитным ресурсам: в 2022 году более 40 тыс. производителей получили кредиты на сумму 93,3 млрд грн. Также подписано 70 заявок на развитие садов и восемь заявок на строительство теплиц общей стоимостью 378 млн грн в рамках программы безвозвратных грантов, сообщили "Телеграфу" в Минагрополитики.

"В марте Кабмин расширил программу кредитования в пределах "5-7-9". Аграрии получали до 60 млн грн под 0% годовых, а на 80% суммы давались государственные гарантии. В качестве залога могли предлагать зерно. Благодаря этому финансовому ресурсу, они смогли относительно успешно провести весеннюю посевную кампанию", — рассказывают в министерстве.

Также среди важных результатов по вопросам экспорта: