Президент Еврокомиссии фон дер Ляен прибыла в Киев: известна причина (фото)

Президент Еврокомиссии проведет День Европы с украинцами

Во вторник, 9 мая, в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Цель ее визита состоит в том, чтобы вместе с украинцами отметить День Европы — новый праздник, который в этом году установил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом она сообщила в Twitter.

"Хорошо снова быть в Киеве, где важные для нас ценности защищаются каждый день. Поэтому это очень подходящее место, чтобы праздновать День Европы именно здесь. Я приветствую решение президента Зеленского отмечать День Европы 9 мая также здесь, в Украине", — написала Урсулу фон дер Ляен.

Урсула фон дер Ляен на вокзале в Киеве

Как сообщало представительство ЕС в Украине в своем анонсе визита Урсулы фон дер Ляен в Киев, она встретится с президентом Владимиром Зеленским и подтвердит непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС по случаю Дня Европы.

Напомним, Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая. Празднование начинается уже с этого года.

"Ежегодно с завтрашнего дня 9 мая мы будем чтить наше историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Единство, которое приближает мир", — сотметил он.

Как сообщал "Телеграф", в конце апреля, с совместным визитом Украину посетили президент Чехии Петр Павел и лидер Словакии Зузана Чапутова. Политики вместе посетили город Бородянку (Киевская область), где стали свидетелями последствий военной агрессии россии.