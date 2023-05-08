День победы 8 мая. Что изменится для украинцев и как отмечают эту дату в мире

Украина окончательно попрощалась с "культом 9 мая" теперь и на уровне дат

В Украине окончательно простились с остатками советского "культа победы 9 мая". Теперь память погибших во Второй мировой войне будут чествовать вместе с Европой и остальным миром. Без массовых гуляний и парадов, а акцент будет ставиться на ошибках диктаторов, которые и приводят к ужасным страницам истории.

"Телеграф" рассказывает более подробно, что изменится и как в Украине трансформировалось отношение к 9 мая:

Что изменится сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Этот день будет выходным, говорится в законопроекте Зеленского, текст которого появился на сайте Верховной Рады.

Зеленский предлагает сменить День памяти и примирения на День памяти и победы над нацизмом

А вот 9 мая больше не будет ни выходным, ни Днем победы. В то же время украинцы будут праздновать День Европы по примеру стран ЕС, говорится уже в другом указе Зеленского. Отметим, что в ЕС в этот день тоже есть такой праздник.

"Это будет День Европы, которая помогает нам бороться по всем направлениям: на поле боя оружием, на дипломатической передовой – решительностью, против ракетного террора и зимнего блекаута, в экономике и на юридическом фронте. Это будет День Европы – нашей союзницы", — сказал он.

Хроника трансформаций 9 мая в Украине

В УССР, а впоследствии и в независимой Украине был распространен так называемый "классический" как для стран всего СССР вариант чествования памяти павших жертв Второй мировой войны ("Великой отечественной войны"). Формат Дня победы был как раз праздником с массовыми гуляниями, парадами, концертами в пилотках и показами российских фильмов.

Формат "культа 9 мая" был начат во времена Леонида Брежнева в 1965 году и достался Украине "в наследство". После распада СССР остались и подписи "Великая Отечественная война", даты (1941-1945 гг.), игнорирующие пакт Молотова-Риббентропа, георгиевские ленты и куча других рудиментов.

В 2015 году, после начала войны на Донбассе и оккупации Крыма "победобесие" россиян игнорировать стало невозможно. После указа президента Петра Порошенко № 169/2015 от 24 марта мероприятия по случаю завершения Второй мировой войны и победы над нацизмом стали проходить два дня — 8 и 9 мая.

8 мая (рабочий) — "День памяти и примирения" (вместе с Европой и миром).

9 мая (исходящий) осталось Днем победы над нацизмом во Второй мировой.

Символом 8 мая в Украине стал красный мак памяти

В День памяти и примирения акцент ставился не на триумфе победы как в россии, а на оговорке, что диктаторы стремятся удовлетворить имперские амбиции вооруженным путем. Использовали лозунг "Никогда опять", чтобы показать потери от кровавой войны. Ведь Вторая мировая война стала самой кровавой и жестокой в истории человечества – погибли от 50 до 85 миллионов человек. Именно украинская земля была одним из основных полей битвы в этой войне, а ценой победы стали огромные потери.

С 2014 года начали использовать символ – красный мак памяти, символизировавший кровавый след от пули. Мак является признанным в мире символом памяти по погибшим в сражениях. А георгиевские фильмы и коммунистическую символику впоследствии запретили как тоталитарную.

Реакция россиян

В кремле не смогли умолчать об отмене 9 мая в Украине. Спикер владимира путина дмитрий песков сказал, что уверен, что в Украине "очень много людей, для которых День победы — священный день".

Между тем, на сайте кремля видно, что путин обиделся — там сказано, что он поздравил с Днем победы: лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, "Абхазии", "Южной Осетии". Отдельно упомянуты не лидеры, а "народы" Грузии и Молдовы. Об Украине обиженный президент россии не упоминал.

А в прокремлевских Telegram-помойках окрестили 9 мая "Днем Гейропы" и жалуются, что это "кощунство":

россияне злорадствуют шутками о "Гейропе"

Как отмечают этот день в мире

Именно 8 мая в 1945 году в 23.01 вступил в силу Акт о капитуляции нацистской Германии перед союзниками из Антигитлеровской коалиции: США, Британией, СССР и Францией. Его подписали днем ранее в Реймсе. По требованию СССР 8 мая в 22:43 по среднеевропейскому времени (в 00:43 9 мая по московскому) в Карлсхорсте подписали еще один "Акт о безоговорочной капитуляции Германии".

Из-за разницы во часовых поясах День победы в СССР и странах, которые были им оккупированы, отмечали 9 мая, а в остальном мире — 8 мая.

Европа и США 8 мая отмечают День памяти жертв второй мировой войны 1939-1945 годов. В Европе этот день называется "Victory in Europe Day" или V Day.

Кроме этого, 22 ноября 2004 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой ежегодно предложила отмечать один или два дня (8 и 9 мая) как дань памяти всех жертв Второй мировой войны. В дополнение к Дням Победы или Освобождению. Как уже было сказано ранее, Украина присоединилась к этой традиции в 2015 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что ко Дню памяти и примирения в сети опубликовали сравнение фото мировой войны с современной войной.