Журналист Петр Шуклинов рассказал о смысле отмены Дня победы 9 мая и начала нового праздника

Я вижу, что многие не понимают логику изменений относительно 8 и 9 мая.

Первый шаг был сделан при Порошенко – основан день памяти 8 мая. 9 мая не отменено, но сменило название, однако официально уже не праздновалось.

Второй шаг сделан при Зеленском — смешивается день памяти и день победы. 9 мая фактически упразднено, название совсем изменено, день будет рабочим. Все официальные мероприятия пройдут 8-го.

В результате 9 мая как праздничное явление исчезнет вообще, потому что уже сейчас мероприятия 8 мая будут предусматривать исключительно упоминания погибших.

Через десять лет о дне пабеды не останется и упоминаний. 9 мая никто в Украине вообще не будет праздновать. Зато — надеюсь, что довольно скоро — у нас будет новый День памяти и победы, уже над Россией.