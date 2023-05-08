Многие не понимают логику изменений относительно 8 и 9 мая. Через десять лет о дне победы не останется и упоминаний - Петр Шуклинов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Журналист Петр Шуклинов рассказал о смысле отмены Дня победы 9 мая и начала нового праздника
Я вижу, что многие не понимают логику изменений относительно 8 и 9 мая.
Первый шаг был сделан при Порошенко – основан день памяти 8 мая. 9 мая не отменено, но сменило название, однако официально уже не праздновалось.
Второй шаг сделан при Зеленском — смешивается день памяти и день победы. 9 мая фактически упразднено, название совсем изменено, день будет рабочим. Все официальные мероприятия пройдут 8-го.
В результате 9 мая как праздничное явление исчезнет вообще, потому что уже сейчас мероприятия 8 мая будут предусматривать исключительно упоминания погибших.
Через десять лет о дне пабеды не останется и упоминаний. 9 мая никто в Украине вообще не будет праздновать. Зато — надеюсь, что довольно скоро — у нас будет новый День памяти и победы, уже над Россией.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.