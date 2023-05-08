Журналіст Петро Шуклінов розповів про сенс скасування Дня перемоги 9-го травня та започаткування нового свята

Я бачу, що багато хто не розуміє логіку змін щодо 8 та 9 травня.

Перший крок був зроблений за Порошенка — засновано день пам'яті 8 травня. 9 травня не скасоване, але змінило назву, проте офіційно вже не святкувалося.

Другий крок зроблений за Зеленського — змішується день пам'яті та день перемоги. 9 травня фактично скасоване, назва зовсім змінена, день буде робочим. Всі офіційні заходи відбуватимуться 8-го.

В результаті 9 травня як святкове явище зникне взагалі, бо вже зараз заходи 8-го травня передбачатимуть винятково згадування загиблих.

За десять років про дєнь пабєди не залишиться і згадок. 9 травня ніхто в Україні не святкуватиме взагалі. Натомість — маю надію, що досить скоро — в нас буде новий День пам'яті і перемоги, вже над Росією.