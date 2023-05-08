День перемоги 8 травня. Що зміниться для українців і як відзначають цю дату у світі

Україна остаточно попрощалася з "культом 9 травня" тепер і на рівні дат

В Україні остаточно попрощалися із залишками радянського "культу перемоги 9 травня". Тепер пам’ять загиблих у Другій світовій війні вшановуватимуть разом з Європою та рештою світу. Без масових гулянь та парадів, а акцент ставитиметься на помилках диктаторів, які та доводять до жахливих сторінок історії.

"Телеграф" розповідає детальніше, що зміниться і як в Україні трансформувалося ставлення до 9 травня:

Що зміниться зараз

Президент України Володимир Зеленський пропонує зробити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Цей день буде вихідним, йдеться у законопроєкті Зеленського, текст якого з'явився на сайті Верховної Ради.

Зеленський пропонує змінити День пам’яті та примирення на День пам’яті та перемоги над нацизмом

А ось 9 травня більше не буде ні вихідним, ні Днем перемоги. Натомість українці святкуватимуть День Європи за прикладом країн ЄС, йдеться вже в іншому указі Зеленського. Зазначимо, що в ЄС у цей день теж є таке свято.

"Це буде День Європи, яка допомагає нам боротися на всіх напрямах: на полі бою зброєю, на дипломатичній передовій – рішучістю, проти ракетного терору й зимового блекауту, в економіці та на юридичному фронті. Це буде День Європи – нашої союзниці", — сказав Зеленський.

Хроніка трансформацій 9 травня в Україні

В УРСР, а згодом і в незалежній Україні був поширений так званий "класичний" як для країн всього СРСР варіант вшанування пам’яті полеглих жертв Другої світової війни ("Великої вітчизняної війни"). Формат Дня перемоги був саме святом з масовими гуляннями, парадами, концертами в пілотках та показами російських фільмів.

Формат "культу 9 травня" був започаткований за часів Леоніда Брежнєва у 1965 році та дістався Україні "у спадок". Після розпаду СРСР лишилися і підписи "Велика Вітчизняна війна", дати (1941-1945 рр.), що ігнорують пакт Молотова-Ріббентропа, георгіївські стрічки та купа інших рудиментів.

У 2015 році, після початку війни на Донбасі та окупації Криму "побєдобєсіє" росіян ігнорувати стало неможливо. Після указу президента Петра Порошенка № 169/2015 від 24 березня заходи з нагоди завершення Другої світової війни та перемоги над нацизмом стали проходити два дні — 8 та 9 травня:

8 травня (робочий) — "День пам'яті та примирення" (разом з Європою та світом).

9 травня (вихідний) залишилося Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій.

Символом 8 травня в Україні став червоний мак пам'яті

У День пам’яті та примирення акцент ставився не на тріумфі перемоги як у рф, а на застереженні, що диктатори прагнуть задовольнити імперські амбіції збройним шляхом. Використовували гасло "Ніколи знову", аби показати втрати від кривавої війни. Адже Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою в історії людства – загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Саме українська земля була одним з основних полів битви у цій війні, а ціною перемоги стали надзвичайні втрати.

З 2014 року почали використовувати символ – червоний мак пам’яті, який символізував кривавий слід від кулі. Мак є визнаним у світі символом памʼяті за загиблими у битвах. А георгіївські стрічки та комуністичну символіку згодом заборонили як тоталітарну.

Реакція росіян

У кремлі не змогли промовчати щодо скасування 9 травня в Україні. Спікер володимира путіна дмитро пєсков сказав, що впевнений, що в Україні "дуже багато людей, для яких День перемоги – священний день".

Тимчасом на сайті кремля видно, що путін образився — там сказано, що він привітав із Днем перемоги: лідерів Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, "Абхазії", "Південної Осетії". Окремо згадані не лідера, а "народи" Грузії та Молдови. Про Україну ображений президент рф не згадував.

А у прокремлівських Telegram-помийках охрестили 9 травня "Днем Гейропи" та жаліються, що це "блюзнірство":

росіяни зловтішаються жартами про "Гейропу"

Як відзначають цей день у світі

Саме 8 травня в 1945 році о 23:01 набув чинності Акт про капітуляцію нацистської Німеччини перед союзниками з Антигітлерівської коаліції: США, Британією, СРСР та Францією. Його підписали днем раніше у Реймсі. На вимогу СРСР 8 травня о 22:43 за середньоєвропейським часом (о 00:43 9 травня за московським) у Карлсхорсті підписали ще один "Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини".

Через різницю у часових поясах День перемоги у СРСР та у країнах, які були ним окуповані, відзначали 9 травня, а у решті світу — 8 травня.

Європа та США 8 травня відзначають День пам’яті жертв Другої світової війни 1939-1945 років. У Європі цей день має офіційну назву "Victory in Europe Day" чи V Day.

Окрім цього, 22 листопада 2004 року Генасамблея ООН прийняла резолюцію, згідно з якою запропонувала щороку відзначати один або два дні (8 й 9 травня) як данину пам’яті всіх жертв Другої світової війни. На додаток до Днів Перемоги чи Визволення. Як вже було сказано раніше, Україна долучилася до цієї традиції у 2015 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до Дня пам’яті та примирення в мережі опублікували порівняння фото Другої світової із сучасною війною.