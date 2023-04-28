В Украину с официальным визитом приехали президенты Чехии и Словакии: детали и фото

В ходе визита президенты встретятся с Зеленским и несколькими другими чиновниками, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество

В пятницу, 28 апреля, с совместным визитом в Украину прибыли уважаемые гости: президент Чехии Петр Павел и лидер Словакии Зузана Чапутова. Политики вместе посетили город Бородянку (Киевская область), где стали свидетелями последствий военной агрессии россии. Кроме того, сегодня у них запланирована встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Первыми фото по визиту на своей странице в Twitter поделился чешский лидер Петр Павел, отметив, что его страна продолжает поддерживать украинских граждан в их противостоянии вооруженной агрессии россии.

"Совместно с Зузаной Чапутовой мы осознаем ценность свободы и справедливости. Трудно своими глазами увидеть, что украинцы платят за это самую дорогую цену. Кровь и жизнь собственных граждан. В борьбе с агрессором защищает общую. Поэтому мы будем стоять с ними", — написал он в своей публикации.

Известно, что президенты стран-союзниц Украины прибыли в Немишаево, где их встречали чешский посол в Украине и бывший украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис. После чего политики отправились в находившиеся в оккупации населенные пункты на севере Киевской области.

"Позорные атаки минувшей ночью на несколько украинских городов, среди которых Умань и Днепр, в результате чего погибли невинные люди, напоминают, что мы не можем отворачивать глаза" – написала президент Словакии Зузана Чапутова в своем Facebook.

По ее словам, общий визит в Украину с президентом Павелом станет стартом новой эры отношений между руководителями Словакии и Чехии, а также четким сигналом готовности поддерживать Украину в будущем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Словакия заявила о готовности передать Украине почти все свои самолеты Миг-29. В то же время в Чехии продолжают критиковать высокопоставленных российских чиновников. В частности, на орехи досталось и главе мид рф серию лавровую.