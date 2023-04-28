До України із офіційним візитом приїхали президенти Чехії та Словаччини: деталі та фото

Під час візиту президенти зустрінуться зі Зеленським та кількома іншими посадовцями, аби обговорити подальшу співпрацю

У п'ятницю, 28 квітня, із спільним візитом до України прибули поважні гості: президент Чехії Петр Павел і лідерка Словаччини Зузана Чапутова. Політики разом місто відвідали Бородянку (Київська область), де стали свідками наслідків воєнної агресії росії. Крім того, у них сьогодні запланована зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Першими фото з візиту на своїй сторінці у Twitter поділився чеський лідер Петр Павел, зазначивши, що його країна й надалі підтримувати українських громадян у їх протистоянні збройній агресії росії.

"Спільно з Зузаною Чапутовою ми усвідомлюємо цінність свободи та справедливості. Важко на власні очі побачити, що українці платять за це найдорожчу ціну. Кров і життя власних громадян. У боротьбі з агресором захищає спільне. Тому ми будемо стояти за ними", — написав він у своєму дописі.

Наразі відомо, що президенти країн-союзниць України прибули потягом у Немішаєво, де їх зустрічали чеський посол в Україні та колишній український посол у Чехії Євген Перебийніс. Після чого політики вирушили до населених пунктів на півночі Київської області, котрі перебували в окупації.

"Ганебні атаки минулої ночі на декілька українських міст, серед яких Умань та Дніпро, внаслідок яких загинули невинні люди, нагадують, що ми не можемо відвертати очі" – написала президентка Словаччини Зузана Чапутова у своєму Facebook.

За її словами, спільний візит до України із президентом Павелом стане стартом нової ери відносин між очільниками Словаччини та Чехії, а також чітким сигналом готовності підтримувати Україну у майбутньому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Словаччина заявила про готовність передати Україні майже всі свої літаки Міг-29. Водночас у Чехії продовжують критикувати високопоставлених російських посадовців. Зокрема, на горіхи перепало й очільнику мзс рф сергію лаврову.