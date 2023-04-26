Чехія жорстко принизила лаврова за критику її президента

лаврову нагадали, хто він і що являє собою росія

Міністр закордонних справ росії сергій лавров, якого демонстративно принизили в США, спробував розкритикувати президента Чехії Петра Павела, сказавши, що його слова про Китай "не відповідають роботі нормального політика". Однак у відповідь на це його лише назвали клоуном і вкотре нагадали, що росія – це країна терорист.

Так, свою заяву сергій лавров на адресу президента Чехії зробив на пресконференції в Нью-Йорку у вівторок, 25 квітня, пише російське пропагандистське агентство ТАСС. Йдеться про висловлювання Петра Павела про те, що Пекіну не можна довіряти роль посередника у "мирних ініціативах", оскільки він, на його думку, є зацікавленою стороною у затягуванні війни, а "статус-кво може підштовхнути рф до низки поступок".

"Це заяви такого роду, які не мають нічого спільного із роботою нормального політичного діяча", — прокоментував лавров.

Водночас у Міністерстві закордонних справ Чехії дали жорстку відповідь на слова лаврова, назвавши його клоуном.

"Заяви клоуна лаврова на адресу нашого президента Петра Павела смішні. росія — держава-терорист, і її керівництво має постати перед міжнародним трибуналом", — сказав глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що безглузда заява лаврова насмішила учасників важливої конференції. Реакція зали буквально змусила російського політика заїкатися.