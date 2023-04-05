лавров зробив дивну заяву про війну росії та США: подробиці

лавров розповів про відносини росії та США

Глава російського МЗС сергій лавров заявив, що його країна перебуває в стані "гарячої фази війни" зі США.

Як розповів він у коментарі російським ЗМІ, про це свідчить те, що українські військові воюють насамперед американською зброєю.

"Ми справді перебуваємо в гарячій фазі війни, тому що воюють українські "нацисти" американською зброєю перш за все, і американська адміністрація щоразу загрожує дедалі більш далекобійні та смертоносні системи постачати", — сказав лавров.

При цьому він додав, що сподівається, що в "американців прокинеться розум", а також заявив про важливість підтримки відносин.

Як повідомлялося раніше, напередодні російський диктатор володимир путін оголосив про зміну концепції зовнішньої політики його країни. Тож тепер марення пропаганди про "русофобію", "русскій мір" та біологічну зброю закріплені юридично.

"Телеграф" своєю чергою поговорив із політологом Андрієм Золотарьовим, який розповів чому цей документ посилить протистояння із Заходом і навіщо кремлю він взагалі знадобився.