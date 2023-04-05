лавров сделал странное заявление о войне россии и США: подробности

лавров рассказал об отношениях россии и США

Глава российского МИД сергей лавров заявил, что его страна пребывает в состоянии "горячей фазы войны" с США.

Как рассказал он в комментарии российским СМИ, об этом говорит то, что украинские военные воюют в первую очередь американским оружием.

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские "нацисты" американским оружием прежде всего, и американская администрация каждый раз грозит все более дальнобойные и смертоносные системы поставлять", — сказал лавров.

При этом он добавил, что надеется на то, что у "американцев проснется разум", а также заявил о важности поддержания отношений.

Как сообщалось ранее, накануне российский диктатор владимир путин объявил об изменении концепции внешней политики его страны. Так что теперь бредни пропаганды про "русофобию", "русский мир" и биологическое оружие закреплены юридически.

"Телеграф" в свою очередь поговорил с политологом Андреем Золотаревы, который рассказал почему этот документ усилит противостояние с Западом и зачем кремлю он вообще понадобился.