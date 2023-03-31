Холодная война 2.0 или обида на Запад: о чем говорит обновленный внешний курс путина

Андрей Золотарев оценил "Телеграфу", почему москва усиливает конфронтацию с Западом

Обновление концепции внешней политики россии — демонстрация намерения кремля и дальше противостоять Западу в военно-политическом плане. А также своеобразный ответ москвы на то, что западные партнеры Украины уже не желают идти на уступки владимиру путину. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал политолог Андрей Золотарев.

Напомним, главные положения обновленной концепции россии 31 марта доложил глава МИД рф сергей лавров. По его словам, логика документа "отражает изменения на внешнеполитическом контуре после начала "СВО". А среди тезисов нового внешнеполитического курса россии оказались следующие: "противодействие русофобии, защита русского языка, культуры, спорта, церкви от дискриминации"; "россия — страна-цивилизация"; "устранение рудиментов доминирования США" и т.д.

"Это сигнал скорректированного продолжения движения в сторону того, что в последнее время мы слышим от рф, мол, что россия противостоит коллективному Западу, НАТО, США, что она противостоит намерениям их гегемонии и т.д. Поэтому именно в эту конфронтационную сторону и будет дальше корректироваться концепция внешней политики россии. Можем говорить о том, что это холодная (не дай Бог, горячая) война 2.0", — говорит он.

По словам эксперта, измененная концепция внешней политики кремля идет также в связи с шагами москвы, в том числе по размещению тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

"Эти шаги полностью связаны между собой. То, что раньше делалось кремлем на этой неделе, — это уже фактически проходило в русле той внешней политики, о которой объявили сегодня. путин ожидал, что с ним будут договариваться о справедливом (по его мнению) устройстве мира. Но к нему никто не вышел , и с ним никто разговаривать не желает. В таком случае он делает, так сказать, ход конем — демонстрирует, что мы (россия, — Авт.) самостоятельны, мы независимы, мы противостоим гегемонии США и коллективного Запада", — объясняет Золотарев.

Как сообщалось, ранее москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. путин утверждает, что разместит оружие, не нарушая обязательств Договора о СНВ. Причиной такого шага стало якобы заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном, хотя это никак не подпадает под какой-либо вид ядерного оружия.

Также "Телеграф" писал, как в кремле нервно отреагировали на предложение премьер-министра Венгрии Виктора Обрана по Украине.