лавров у Раді безпеки ООН зробив нахабну пропозицію

У росії скаржаться на те, що в РБ ООН надто багато західних країн

Глава російського МЗС сергій лавров на тлі закликів про виключення росії з Ради безпеки ООН запропонував запровадити туди нових членів з країн Азії та Африки.

Про це він заявив під час засідання Радбезу у понеділок, 24 квітня. Фрагмент його виступу поширили російські ЗМІ.

"Необхідно прискорити реформу Ради безпеки шляхом розширення представленості в ньому країн Азії, Африки та Латинської Америки", — заявив лавров.

Він заявив, що світ зараз підійшов "до небезпечної межі", як і в роки холодної війни та традиційно звинуватив у цьому США та Захід, які нібито "відмовилися від дипломатії" та вимагають вирішення конфліктів "на полі бою".

Під час свого виступу лаврів також заявив, що США пішли на руйнування глобалізації, а також звинуватили Вашингтон у підриві багатосторонності в Азійсько-тихоокеанському регіоні. При цьому він також додав, що ООН та її Статут "загрожують глобальним амбіціям США".

Як відомо, всього в РБ ООН п’ять постійних членів, які мають право вето, це росія, Китай, США, Велика Британія та Франція. Крім них туди входять також 10 непостійних представників — три з Африки, по два з Азії та Латинської Америки, один із Східної Європи та два від Західної Європи та "інших країн".

Після початку російського вторгнення в Україну активно порушується питання про позбавлення росії статусу постійного члена Радбезу, оскільки вона може ветувати будь-які резолюції. Ситуація також ускладнюється тим, що з 1 квітня Росії стала головою РБ ООН.