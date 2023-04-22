До "гібридного трибуналу" проти рф вже схиляється G7. Чому Україна проти такої ідеї?

Основний недолік гібриду — що він діятиме в межах українських судів. Тобто, умовний суд Житомира не зможе засудити путіна чи лаврова, адже в них імунітет

Існує декілька варіантів щодо того, як домогтися правосуддя над російськими військовими злочинцями. Останнім часом найбільш популярний варіантом є проведення "гібридного трибуналу". За це виступають у країнах G7, Європі, нещодавно саме такий вид правосуддя розповідали у США.

Сама Україна таким варіантом не задоволена. Найкращим варіантом з очки зору України є створення міжнародного трибуналу, на який не діятимуть імунітети вищих посадових осіб росії.

Остання заява G7

Як повідомляє DW із посиланням на високопосадовця ЄС у Брюсселі та країнах G7 схиляються до того, що найбільш реалістичною перспективою притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України буде гібридний трибунал.

Найбільш імовірним у випадку України називають міжнародний трибунал на основі української юрисдикції. В ЄС також хочуть, щоб Україна ратифікувала Римський статут.

Що таке гібридний трибунал

Розглядалися два варіанти: міжнародний трибунал та "гібридний суд" (українська юрисдикція).

У США наприкінці березня так пояснювали, чим буде "гібрид":

український трибунал, який матиме міжнародний характер;

правосуддя повністю в рамках національної юридичної системи;

потенційно суд може бути десь у Європі (на час війни), що надасть міжнародну легітимність такої інституції;

(на час війни), що надасть міжнародну легітимність такої інституції; можуть залучити міжнародний суддів, прокурорів, розслідувачів, адвокатів або ж експертну допомогу;

суддів, прокурорів, розслідувачів, адвокатів або ж експертну допомогу; не потребуватиме резолюції Генасамблеї ООН про створення нової незалежної міжнародної інституції.

Недоліки такого варіанту і чому Україна проти

Україні більше б підходило створення трибуналу, проти якого б не діяли імунітети російських високопосадовців. На жаль, юрисдикція українських судів безпомічна проти гарантованого міжнародним правом імунітету кола високопосадовців рф. Українські лідери постійно повторюють про необхідність спеціального міжнародного трибуналу, який матиме міжнародну правосуб’єктність.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав створення "гібридного трибуналу" неприпустимим, бо немає гарантії, що це дозволить зняти недоторканність з керівництва рф.

Гібридний трибунал в Україні критикують ще й за те, що він перебуває у статусі ідеї, а серед партнерів немає єдиного розуміння, що це має бути. Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич в інтерв’ю "Європейській правді" заявляв, що це гнучка форма:

"Єдиного підходу, що таке "гібридний трибунал", немає, тому це така досить гнучка форма. Але його основа – це національне законодавство, тобто якийсь судовий орган створюється в рамках правової системи України. Є держави, які підтримують варіант "а", є держави, які підтримують варіант "б" або "в". Це нормально, це робоча дискусія. Але нам потрібен ефективний механізм, який зможе впоратися із своєю роботою", — Коринкевич.

Проблеми з імунітетом можуть бути у будь-якому разі

Наприкінці 2022 року Єврокомісія заявляла, що для реалізації обох варіантів (і міжнародного трибуналу, і гібриду) потрібна підтримка ООН. Бо за злочини агресії відповідає найвище політичне та військове керівництво. Потрібно зняти імунітет з президента, прем'єра та голови МЗС.

У Раді Безпеки ООН резолюцію, що стосуватиметься суду над росією, ветуватиме сама росія. Представник Єврокомісії пояснив, що це перший крок, бо резолюція має бути розглянута та схвалена Генеральною Асамблеєю ООН. На підставі її рішення прокурор спеціального суду може ухвалити вердикт про позбавлення імунітету вищого керівництва суверенної держави.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кум путіна віктор медведчук у росії написав божевільну статтю про "нового Гітлера та трибунал".