К "гибридному трибуналу" против рф уже склоняется G7. Почему Украина против такой идеи?

Основной недостаток гибрида – что он будет действовать в пределах украинских судов. То есть условный суд Житомира не сможет осудить путина или лаврова, ведь у них иммунитет

Существует несколько вариантов, как добиться правосудия над российскими военными преступниками. В последнее время наиболее популярным вариантом является проведение "гибридного трибунала". За это выступают в странах G7, в Европе, недавно именно такой вид правосудия рассказывали в США.

Сама Украина таким вариантом не удовлетворена. Наилучшим вариантом с точки зрения Украины является создание международного трибунала, на который не будут действовать иммунитеты высших должностных лиц россии.

Последнее заявление G7

Как сообщает DW со ссылкой на чиновника ЕС в Брюсселе и странах G7 склоняются к тому, что наиболее реалистичной перспективой привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины будет гибридный трибунал.

Наиболее вероятным в случае Украины называется международный трибунал на основе украинской юрисдикции. В ЕС также хотят, чтобы Украина ратифицировала Римский устав.

Что такое гибридный трибунал

Рассматривалось два варианта: международный трибунал и "гибридный суд" (украинская юрисдикция).

В США в конце марта так объясняли, чем будет "гибрид":

украинский трибунал, который будет носить международный характер;

правосудие полностью в рамках национальной юридической системы;

потенциально суд может быть где-то в Европе (на время войны), что придаст международную легитимность такому институту;

(на время войны), что придаст международную легитимность такому институту; могут привлечь международный судей, прокуроров, расследователей, адвокатов или экспертную помощь;

судей, прокуроров, расследователей, адвокатов или экспертную помощь; не будет нуждаться в резолюции Генассамблеи ООН о создании нового независимого международного института.

Недостатки такого варианта и почему Украина против

Украине больше подходило бы создание трибунала, против которого бы не действовали иммунитеты российских чиновников. К сожалению, юрисдикция украинских судов беспомощна против гарантированного международным правом иммунитета круга чиновников россии. Украинские лидеры постоянно повторяют о необходимости специального международного трибунала, который будет обладать международной правосубъектностью.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал создание "гибридного трибунала" недопустимым, потому что нет гарантии, что это позволит снять неприкосновенность с руководства рф.

Гибридный трибунал в Украине критикуют еще за то, что он находится в статусе идеи, а среди партнеров нет единого понимания, что это должно быть. Посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич в интервью "Европейской правде" заявлял, что это гибкая форма:

"Единого подхода, что такое "гибридный трибунал", нет, поэтому это такая достаточно гибкая форма. Но его основа — это национальное законодательство, то есть какой-то судебный орган создается в рамках правовой системы Украины. Есть государства, поддерживающие вариант "а", есть государства, поддерживающие вариант "б" или "в". Это нормально, это рабочая дискуссия. Но нам нужен эффективный механизм, который сможет справиться со своей работой", — Коринкевич.

Проблемы с иммунитетом могут возникать в любом случае

В конце 2022 года Еврокомиссия заявляла, что для реализации обоих вариантов (и международного трибунала, и гибрида) необходима поддержка ООН. Ибо за преступления агрессии отвечает высшее политическое и военное руководство. Необходимо снять иммунитет с президента, премьера и главы МИД.

В Совете Безопасности ООН резолюцию, которая касается суда над россией, будет ветировать сама россия. Представитель Еврокомиссии пояснил, что это первый шаг, потому что резолюция должна быть рассмотрена и одобрена Генеральной Ассамблеей ООН. На основании решения прокурор специального суда может принять вердикт о лишении иммунитета высшего руководства суверенного государства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кум путина виктор медведчук в россии написал сумасшедшую статью о "новом Гитлере и трибунале".