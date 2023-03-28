США за, Украина — против: что не так с "гибридным трибуналом" для россии

Против этого формата выступили в Офисе президента

Шутки для российской федерации закончились: после ордера на арест для владимира путина от суда в Гааге, появился еще один вариант для совершения правосудия. Речь о так называемом "гибридном трибунале" для расследования преступления агрессии россии, создание которого поддержал Госдеп США. Рассказываем, что это.

В чем суть предложения США

Было много разных моделей, которые рассматривались, рассказала посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа США Бет Ван Скаак, передает "Голос Америки".

Но США пришли к выводу, что наиболее эффективным из них является создание интернационализированного суда. Другими словами — украинский трибунал, который будет носить международный характер.

Посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа США Бет Ван Скаак

Могут привлечь международный персонал: судей, прокуроров, расследователей, адвокатов или экспертную помощь будут предоставлять по запросу Украины.

Потенциально суд может быть где-то в Европе (на время войны), что придаст международную легитимность такому институту. Он также:

не будет нуждаться в резолюции Генеральной Ассамблеи о создании нового независимого международного института (потому что это время и ресурсы).

будет демонстрировать лидерство Украины в обеспечении правосудия полностью в рамках национальной юридической системы .

. США готовы сотрудничать с Украиной и другими странами (предоставлять ресурсы, обмениваться информацией с таким трибуналом).

Но пока нет международного консенсуса для создания подобной гибридной модели международного трибунала.

"Не думаю, что пока удалось достичь окончательного консенсуса. Существуют две модели: это данная модель – украинский трибунал, который будет иметь международный характер [internationalized tribunal, — ориг.] и будет иметь много международной поддержки и другой вариант, который может создать Генассамблея ООН", — говорит Скаак.

Власти Украины рассматривают оба варианта. Высказывалось преимущество более обособленного международного института, но есть опасения, что, возможно, не получится собрать необходимые голоса в Генассамблее.

Украина против

Правда, в Украине идея "трибунала-гибрида" понравилась не всем. Ранее Офис президента заявил, что такая идея неприемлема. Главная его проблема в том, что он не дает гарантий снятия иммунитета с путина, лаврова, мишустина, объяснял глава Офиса Андрей Ермак, передает "Европейская правда". Отметим, что Ермак возглавляет рабочую группу по созданию международного спецтрибунала.

Также президент Владимир Зеленский настаивает, что Генеральная Ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции по созданию международного спецтрибунала.

Украина предлагает государствам-партнерам реализовать проект Специального международного трибунала. Он должен дать возможность судить высшее политическое и военное руководство россии, то есть тех лиц, которые отдавали и отдают преступные приказы.

В этом процессе появляется много юридических вопросов, в частности, иммунитет руководства рф. Сама Украина не может возбудить уголовные дела против главы МИД россии лаврова и владимира путина. Дела против них может нарушить МКС или другие высшие международные юрисдикции. Международный спецтрибунал в ООН имел бы более высокую юридическую силу, чем суд в рамках украинской юридической системы.

В настоящее время вопрос о проекте резолюции для ООН об ответственности за преступления, совершенные на территории Украины, включающий и положения по поддержке создания трибунала, еще прорабатывается.

Как еще пытаются добиться справедливости

17 марта Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест путина и уполномоченного президента россии по правам ребенка марии львовой-беловой. Решение позволяет арестовать путина за пределами россии и передать в суд. МКС известен также как Гаагский трибунал, базирующийся на Римском уставе и располагающийся в Гааге.

Однако МКС не входит в официальные структуры ООН, хотя может возбуждать дела по представлению Совбеза ООН. Рассматривать дела и выносить приговор можно только при личном присутствии.

Президент США Джо Байден ранее назвал оправданным ордер на арест путина, но заметил, что МКС имеет ограниченное международное признание.

В свою очередь, Европейский Союз предложил создать международный суд и разработать механизм использования замороженных санкциями российских активов для финансирования восстановления Украины.

ЕС поддерживает договоренность о создании Международного центра преследования преступлений россии против Украины в Гааге.

Вокруг дискуссий по поводу идей, как привлечь россиян к ответственности есть один положительный момент — похоже, уже ни у кого не осталось сомнений, что правосудие все же найдет преступников. Осталось только решить, каким образом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Международный уголовный суд (МКС) открывает свой офис в Киеве. Кроме того, Суд подписал Меморандум о сотрудничестве с Кабинетом министров Украины и будет заниматься преступлениями российской агрессии.

Также "Телеграф" неоднократно рассказывал о преступлениях со стороны оккупантов, фиксировавшихся на уже освобожденных территориях.