Трибунал для россии всё ближе: в ЕС приняли важное решение

ЕС твердо придерживается своей позиции относительно того, что ответственные за военные преступления в Украине должны быть наказаны

Лидеры стран Европейского Союза в ходе саммита поддержали идею создания правового механизма для преследования преступления агрессии, то есть создания трибунала для страны-агрессора, благодаря которому оккупанты и все причастные к военным преступлениям в Украине ответят за свои деяния.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.

"ЕС твердо предан обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие наиболее серьезные преступления, совершенные в связи с российской агрессией против Украины. В частности, путем создания надлежащего механизма для преследования преступления агрессии, который является предметом беспокойства всего международного сообщества", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕС приветствует договоренность о создании Международного центра по преследованию преступлений россии против Украины в Гааге. Лидеры стран также подчеркнули, что Европейский Союз твердо привержен обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие наиболее серьезные преступления, совершенные в связи с полномасштабной войной россии против Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2023 года Европарламент проголосовал за создание спецтрибунала для российского диктатора владимира путина и самопровозглашенного президента Беларуси александр лукашенко.