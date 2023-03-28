США за, Україна — проти: що не так з "гібридним трибуналом" для росії

Проти цього формату виступили в Офісі президента

Жарти для російської федерації закінчилися: після ордеру на арешт для володимира путіна від суду в Гаазі, з’явився ще один варіант для здійснення правосуддя.

Мова про так званий "гібридний трибунал" для розслідування злочину агресії росії, створення якого підтримав Держдеп США. Розповідаємо, що це таке.

У чому суть пропозиції США

Було багато різних моделей, які розглядались, розповіла посол з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак, передає "Голос Америки".

Але США дійшли до висновку, що найбільш ефективний з них — створення інтернаціоналізованого суду. Іншими словами — український трибунал, який матиме міжнародний характер.

Посол з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак

Можуть залучити міжнародний персонал: суддів, прокурорів, розслідувачів, адвокатів або ж експертну допомогу надаватимуть за запитом України.

Потенційно суд може бути десь у Європі (на час війни), що надасть міжнародну легітимність такої інституції. Він також:

не потребуватиме резолюції Генеральної Асамблеї про створення нової незалежної міжнародної інституції (бо це — час та ресурси).

демонструватиме лідерство України у забезпеченні правосуддя повністю в рамках національної юридичної системи .

. США готові співпрацювати з Україною та іншими країнами (надавати ресурси, обмінюватись інформацією з таким трибуналом).

Але поки що немає міжнародного консенсусу для створення подібної гібридної моделі міжнародного трибуналу.

"Не думаю, що поки що вдалось досягнути остаточного консенсусу. Існують дві моделі, що розглядаються: це ця модель – український трибунал, який матиме міжнародний характер [internationalized tribunal, — ориг.] і матиме багато міжнародної підтримки та інший варіант, який може створити Генасамблея ООН", — каже Скаак.

Влада України розглядає обидва варіанти. Висловлювалась перевага більше відокремленій міжнародній інституції, але є побоювання, що, можливо, не вийде зібрати необхідні голоси в Генасамблеї.

Україна проти

Щоправда, в Україні ідея "трибуналу-гібриду" сподобалася не всім. Раніше Офіс президента заявив, що така ідея неприйнятна. Головна його проблема у тому, що він не дає гарантій зняття імунітету з путіна, лаврова, мішустіна, пояснював голова Офісу Андрій Єрмак, передає "Європейська правда". Зазначимо, що Єрмак очолює робочу групу зі створення міжнародного спецтрибуналу.

Також президент Володимир Зеленський наполягає, що Генеральна Асамблея ООН повинна ухвалити український проєкт резолюції щодо створення міжнародного спецтрибуналу.

Україна пропонує державам-партнерам реалізувати проєкт Спеціального міжнародного трибуналу. Він має дати змогу судити вище політичне і військове керівництво росії — тобто тих осіб, які віддавали та віддають злочинні накази.

У цьому процесі постає багато юридичних питань, зокрема, імунітет керівництва рф. Сама Україна не може порушити кримінальні справи проти голови МЗС рф лаврова та володимира путіна. Справи проти них може порушити МКС чи інші вищі міжнародні юрисдикції. Міжнародний спецтрибунал в ООН мав би вищу юридичну силу, ніж суд в рамках української юридичної системи.

Наразі питання щодо проєкту резолюції для ООН про відповідальність за злочини, вчинені на території України, що має включати і положення з підтримки створення трибуналу, ще опрацьовується.

Як ще намагаються добитися справедливості

17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт путіна та уповноваженого президента рф з прав дитини марії львової-бєлової. Рішення дозволяє заарештувати путіна за межами рф та передати до суду. МКС відомий також як Гаазький трибунал базується на Римському статуті і розташовується в Гаазі.

Однак МКС не входить до офіційних структур ООН, хоча може порушувати справи за поданням Радбезу ООН. Розглядати справи і виносити вирок можна лише за особистої присутності.

Президент США Джо Байден раніше назвав виправданим ордер на арешт путіна, але зауважив, що МКС має обмежене міжнародне визнання.

Своєю чергою Європейський Союз запропонував створити міжнародний суд і розробити механізм використання заморожених санкціями російських активів для фінансування відбудови України.

Зазначається, що ЄС підтримує домовленість про створення Міжнародного центру переслідування злочинів росії проти України в Гаазі.

Навколо дискусій щодо ідей, як притягнути росіян до відповідальності є один позитивний момент — схоже, вже ні в кого не залишилося сумнівів, що правосуддя все ж знайде злочинців. Лишилося тільки вирішити, яким чином.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міжнародний кримінальній суд (МКС) відкриває свій офіс в Києві. Крім того, Суд підписав Меморандум про співпрацю з Кабінетом міністрів України, і буде займатись злочинами російської агресії.

Також "Телеграф" неодноразово розповідав про злочини з боку окупантів, які фіксували на вже звільнених територіях.