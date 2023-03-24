Трибунал для росії все ближче: у ЄС прийняли важливе рішення

ЄС твердо дотримується своєї позиції щодо того, що відповідальні за воєнні злочини в Україні мають бути покарані

Лідери країн Європейського Союзу під час саміту підтримали ідею створення правового механізму для переслідування злочину агресії рф, тобто створення трибуналу для країни-агресора, завдяки якому окупанти та всі причетні до воєнних злочинів в Україні відповідатимуть за свої діяння.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Ради.

"ЄС твердо відданий забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та інші найбільш серйозні злочини, скоєні у зв’язку з російською агресією проти України. Зокрема, шляхом створення належного механізму для переслідування злочину агресії, який є предметом занепокоєння всієї міжнародної спільноти", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЄС підтримує домовленість про створення Міжнародного центру переслідування злочинів росії проти України в Гаазі. Лідери країн також підкреслили, що Європейський Союз твердо прихильний до забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найбільш серйозні злочини, скоєні у зв’язку з повномасштабною війною рф проти України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні 2023 року Європарламент проголосував за створення спецтрибуналу для російського диктатора володимира путіна та самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка.