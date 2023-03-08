Нам не потрібні вибачення: голова Інституту нацпам’яті розповів, як росіяни відповідатимуть за звірства проти України

Світ має запам’ятати катів та вбивць поіменно

Російських окупантів, які чинили немислимі звірства в Бучі та інших тимчасово захоплених ними містах, можна притягнути до відповідальності двома шляхами — використовувати існуючу світову правову систему або створити спеціальний трибунал, нової юридичної форми.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

"Думаю, нам треба йти обома шляхами. Де можливо, вже зараз виносити на розгляд скоєні окупантами злочини. Щоб не вийшло так, що, поки не створено спеціального трибуналу, ми взагалі нічого не робимо", — сказав він.

Водночас Дробович додав, що після того, що зробило військово-політичне керівництво росії проти України, заборонених прийомів у покаранні тих, хто вбивав невинних громадян нашої країни, вже просто немає. Це розуміння є і спеціальних служб. Однак зараз вони зосереджені на питаннях оборони.

Глава інституту нацпам’яті також наголосив, що покарання злочинців має бути таким, щоб зберегти пам’ять про злочин та відновити справедливість.

"Треба, щоб увесь світ пам’ятав і знав катів та вбивць поіменно. І нам потрібно буде діставати з-за кордону "перебіжчиків", бо, як можна судити з історії з Третім рейхом, ці "російські офіцери", а по суті – вбивці, будуть бігти далеко і ховатися. І їх треба буде знаходити та притягувати до відповідальності. А там, де не можна притягти, звичайно, буде спокуса у спеціальних служб вирішити це питання силовими методами", — зазначив Дробович.

Щодо матеріальної компенсації з боку росії за кожного вбитого українця, Дробович вважає, що Україна навряд чи піде цим шляхом, адже людське життя безцінне.

"Однак росія завдала величезних збитків нашій економіці, екології, культурній спадщині — на десятки, якщо не сотні мільярдів доларів. Вони змушені будуть компенсувати, вони не мають іншого виходу, і мені здається, вони вже самі це усвідомлюють", — вважає експерт.

Водночас вибачення з боку росіян українцям зовсім не потрібні. Ніхто в нашій країні не готовий таке прощати та навряд чи колись зможе це зробити.

"Нам не потрібні їхні вибачення. Більшість українців бачать росіян, майже всіх, у пеклі. Не думаю, що українці будуть здатні прийняти ці вибачення. Це робота їхнього суспільства: вибачатися стільки, скільки потрібно, бо якщо вони цю роботу не зроблять, то знову опиняться у черговому тоталітарному суспільстві. Але нас це не стосується", – додає Дробович.

На думку глави Інституту нацпам’яті, до цього здатна дійти лише частина російського суспільства. Хоча зараз це дуже важко навіть уявити.

Повний текст інтерв’ю читайте на нашому сайті: "Коли путіна вб’ють, на його місце прийде хтось такий же гидотний, як він", — Антон Дробович про війну, Залужного та Перемогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова Верховного Суду України Всеволод Князєв повідомив про моторошні знахідки на деокупованих територіях. Йдеться про засоби для скоєння сексуального насильства. Російські офіцери видавали їх солдатам.