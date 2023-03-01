Спецтрибунал над росією можна створити хоч завтра: генпрокурор Латвії пояснив, чому ще цього не зробили

Ряд країн не готові підписувати документ про створення спеціального трибуналу над росією та путіним

Спецтрибунал над росією можна створити бодай завтра — доказів військових злочинів, скоєних в Україні, достатньо. Але низка країн поки не готова підписувати таку угоду.

Про це розповів генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс, повідомляє LSM. Випадок в Україні є унікальним тим, що з першого дня вторгнення росіян міжнародні служби фіксують їхні злочини.

Юріс Стуканс зазначив, що незважаючи на те, що кількості доказів для початку розгляду справи проти росії достатньо, деякі країни не готові підписувати угоду про створення трибуналу. Але незважаючи на це, винні не залишаться безкарними.

"На жаль, країни поки не готові підписати угоду, але сама Україна ніколи не втратить своїх прав, і вже сьогодні є кілька справ щодо конкретних осіб, які були засуджені. Немає підстав думати, що хтось залишиться безкарним. За бажання трибунал по розслідування військових злочинів, скоєних рф в Україні, можна було б створити вже завтра", — наголосив генеральний прокурор Латвії.

За його словами, у Латвії докази про військові злочини росії в Україні отримують від біженців. Усі вони будуть зібрані в єдину базу і будь-який орган, якому знадобляться докази, матиме доступ до них. Але міжнародне співтовариство має якнайшвидше ухвалити рішення про створення спецтрибуналу з розслідування злочинів росії в Україні, підкреслив генпрокурор Латвії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що суд для путіна може не працювати. В історії вже були випадки, коли рішення трибуналу проти топ-політиків не було.