Спецтрибунал над россией можно создать хоть завтра: генпрокурор Латвии объяснил, почему этого еще не сделали

Ряд стран не готов подписывать документ о создании специального трибунала над россией и путиным

Спецтрибунал над россией можно создать хоть завтра — доказательств военных преступлений, совершенных в Украине, достаточно. Но ряд стран пока не готов подписывать такое соглашение.

Об этом рассказал генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс, передает LSM. Случай в Украине уникален тем, что с первого дня вторжения россиян международные службы фиксируют их преступления.

Юрис Стуканс отметил, что несмотря на то, что количества доказательств для начала рассмотрения дела против россии достаточно, некоторые страны не готовы подписывать соглашение о создании трибунала. Но, несмотря на это, виновные не останутся безнаказанными.

"К сожалению, страны пока не готовы подписать соглашение, но сама Украина никогда не потеряет своих прав, и уже сегодня есть несколько дел в отношении конкретных лиц, которые были осуждены. Нет оснований думать, что кто-то останется безнаказанным. При желании трибунал по расследованию военных преступлений, совершенных рф в Украине, можно было бы создать уже завтра", — подчеркнул генеральный прокурор Латвии.

По его словам, в Латвии доказательства о военных преступлениях россии в Украины получают от беженцев. Все они будут собраны в единую базу и любой орган, которому понадобятся доказательства, будет иметь к ним доступ. Но международное сообщество должно как можно скорее принять решение о создании спецтрибунала по расследованию преступлений россии в Украине, подчеркнул генпрокурор Латвии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что трибунал для путина может не работать. В истории уже были случаи, когда решения трибунала против топ-политиков не исполнялось.