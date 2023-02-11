Когда путин пойдет под суд: в Генпрокуратуре дали оптимистичный прогноз

Лидер страны-агрессорки должен ответить за все кровавые преступления на украинских территориях

Уже через год — два российский диктатор владимир путин, развязавший самую жестокую и массовую войну в 21-м веке, победы Украины в которой так ждет все мировое сообщество, может пойти под суд.

Такую информацию в развернутом интервью для издания LB озвучил руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов, отвечая на вопросы журналиста о сроках привлечения путина и его приспешников к ответственности за все военные преступления в Украине.

По его словам, уже через год — два россия сама не выдержит и будет пытаться искать пути выхода из ситуации, спровоцированной действиями диктатора.

"Я лично думаю, что скоро. Считаю, что этот вопрос – года - двух. Мне кажется, что в этой ситуации россия сама не выдержит. Внутри будут искать пути выхода. Один из таких вариантов – это сдать всю эту клику вместе с путиным, чтобы в дальнейшем продолжать ведение бизнеса, отдыхать за границей. Не исключаю, что ради этого они сами нам на блюдце всех их передадут. На это очень надеюсь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению эксзамглавы СБУ генерал-майора Виктор Ягуна, российский президент владимир путин больше всего боится повторить трагическую судьбу известного генерала Касем Сулеймани, погибшего во время атаки с воздуха в Иране.