У Києві запрацює Міжнародний кримінальний суд

МКС дозволить більш якісно притягнути росію до відповідальності за скоєнні воєнні злочини

Міжнародний кримінальній суд (МКС) відкриває свій офіс в Києві. Крім того, Суд підписав Меморандум про співпрацю з Кабінетом міністрів України, і буде займатись злочинами російської агресії.

Про це під час конференції "United for justice" заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент "Телеграфу".

За словами президента, це дозволить більш якісно притягнути росію до відповідальності за скоєнні воєнні злочини підчас вторгнення в Україну.

Генеральний прокурор України Андрій Костін також анонсував створення міжнародного центру щодо переслідувань за злочин агресії проти України та міжнародну діалогову групу щодо цього, куди увійшли віце-прем’єр-міністр Нідерландів Вопке Хустра та Карім Хан з МКС.

Раніше "Телеграф" неодноразово розповідав про злочини з боку окупантів які фіксували на вже звільнених територіях. Зокрема наш корреспондент Юлія Забєліна в складі групи прокурорів побувала на Херсонщині, де спілкувалась з жертвами в тому числі сексуального насилля з боку російських військових.

Також відомо про злочини, які окупанти чинили відносно місцевого населення на Харківщині та інших захоплених територіях.

Показово, що результати злочинів фіксуються досі й на Київщині. Буквально днями корреспондент "Телеграфу" Ян Доброносов став свідком ексгумації ще однієї братської могили, яку знайшли в Бородянці. Там знайшли поховання трьох жертв агресорів.