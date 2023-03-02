Майже через рік: в розбитій війною Бородянці під Києвом знайшли нове поховання (репортаж)

Місто пробуло в окупації не так довго, але наслідки дуже серйозні

Буча, Ірпінь, Бородянка — після трагічних подій 2022 року ці містечка під Києвом знають уже не лише у кожному куточку України, а й у різних кінцях світу. І найсумніше, що у цих населених пунктах досі знаходять свідчення звірств окупантів. Так, у березні 2023 року, майже через рік після деокупації, у Бородянці знайшли нові могили.

На місці подій побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов та зробив ексклюзивні фото та відео.

Нагадаємо, що саме через Бородянку проходив головний маршрут окупантів на шляху до Києва. 27 лютого 2022 року місто захопили, почалися бої та розстріли, безліч людей зникли і багато будинків було зруйновано. На початку квітня селище звільнили.

Бородянка на карті звільнених територій під Києвом

З того часу минув вже майже рік, але докази злочинів окупантів досі збирають та розслідують. Так, на Єврейському цвинтарі в Бородянці розкопали ще три тіла.

Щоб не травмувати чутливих читачів, ми заблюрили останки на фото, але за час під землею вони серйозно розклалися. Особи загиблих та точну причину смерті встановлять експерти.

Ось так виглядало поховання

Тіла недбало закопали прямо на цвинтарі

І накрили шифером

Розкопали три тіла

Вони багато місяців пробули під землею

Ступінь розкладання серйозна

Без блюру подібного краще не бачити

Золотий зуб видно крізь фільтр

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував на фото, як зараз виглядає цвинтар убитих українців в Ізюмі Харківської області.