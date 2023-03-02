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Майже через рік: в розбитій війною Бородянці під Києвом знайшли нове поховання (репортаж)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Нові могили виявлено у Бородянці Новина оновлена 02 березня 2023, 14:21
Нові могили виявлено у Бородянці. Фото telegraf.com.ua

Місто пробуло в окупації не так довго, але наслідки дуже серйозні

Буча, Ірпінь, Бородянка — після трагічних подій 2022 року ці містечка під Києвом знають уже не лише у кожному куточку України, а й у різних кінцях світу. І найсумніше, що у цих населених пунктах досі знаходять свідчення звірств окупантів. Так, у березні 2023 року, майже через рік після деокупації, у Бородянці знайшли нові могили.

На місці подій побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов та зробив ексклюзивні фото та відео.

Нагадаємо, що саме через Бородянку проходив головний маршрут окупантів на шляху до Києва. 27 лютого 2022 року місто захопили, почалися бої та розстріли, безліч людей зникли і багато будинків було зруйновано. На початку квітня селище звільнили.

Бородянка на карті звільнених територій під Києвом
Бородянка на карті звільнених територій під Києвом

З того часу минув вже майже рік, але докази злочинів окупантів досі збирають та розслідують. Так, на Єврейському цвинтарі в Бородянці розкопали ще три тіла.

Щоб не травмувати чутливих читачів, ми заблюрили останки на фото, але за час під землею вони серйозно розклалися. Особи загиблих та точну причину смерті встановлять експерти.

На Єврейському цвинтарі у Бородянці знайшли нові тіла
Ось так виглядало поховання
На Єврейському цвинтарі у Бородянці знайшли нові могили
Тіла недбало закопали прямо на цвинтарі
На Єврейському цвинтарі у Бородянці знайшли нове поховання
І накрили шифером
Три тіла знайшли на Єврейському цвинтарі у Бородянці
Розкопали три тіла
Поховання Бородянка 02.03.2023
Вони багато місяців пробули під землею
Бородянка нові могили на цвинтарі
Ступінь розкладання серйозна
У Бородянці на Єврейському цвинтарі знайшли поховання
У Бородянці на Єврейському цвинтарі знайшли поховання
У Бородянці на Єврейському цвинтарі знайшли поховання
Без блюру подібного краще не бачити
У Бородянці на Єврейському цвинтарі знайшли поховання
Золотий зуб видно крізь фільтр

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував на фото, як зараз виглядає цвинтар убитих українців в Ізюмі Харківської області.

Теги:
#Поховання #Цвинтар #Репортаж #Бородянка