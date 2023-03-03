В Киеве заработает Международный уголовный суд

МКС позволит более качественно привлечь россию к ответственности за совершенные военные преступления

Международный уголовный суд (МУС) открывает свой офис в Киеве. Кроме того, Суд подписал Меморандум о сотрудничестве с Кабинетом министров Украины и будет заниматься преступлениями российской агрессии.

Об этом во время конференции "United for justice" заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "Телеграфа".

По словам президента, это позволит более качественно привлечь россию к ответственности за совершенные военные преступления во время вторжения в Украину.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин также анонсировал создание международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины и международной диалоговой группы по этому поводу, куда вошли вице-премьер-министр Нидерландов Вопке Хустра и Карим Хан из МУСа.

Ранее "Телеграф" неоднократно рассказывал о преступлениях оккупантов, которые фиксировали на уже освобожденных территориях. В частности, наш корреспондент Юлия Забелина в составе группы прокуроров побывала на Херсонщине, где общалась с жертвами в том числе сексуального насилия со стороны российских военных.

Также известно о преступлениях, которые оккупанты совершали в отношении местного населения на Харьковщине и других захваченных территориях.

Примечательно, что результаты преступлений фиксируются до сих пор и в Киевской области. Буквально на днях корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов стал свидетелем эксгумации еще одной братской могилы, найденной в Бородянке. Там нашли захоронение трех жертв агрессоров.