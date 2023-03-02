Спустя почти год: в разбитой войной Бородянке под Киевом нашли новое захоронение (репортаж)

Город пробыл в оккупации не так долго, но последствия очень серьезные

Буча, Ирпень, Бородянка, — после трагических событий 2022 года эти городки под Киевом знают уже не только в каждом уголке Украины, но и в разных концах мира. И самое печальное, что в этих населенных пунктах до сих пор находят свидетельства зверств оккупантов. Так, в марте 2023 года, спустя почти год после деоккупации, в Бородянке нашли новые могилы.

На месте событий побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и сделал эксклюзивные фото и видео.

Напомним, что именно через Бородянку проходил главный маршрут оккупантов на пути к Киеву. 27 февраля 2022 года город захватили, начались бои и расстрелы, множество людей пропали и многие дома были разрушены. В начале апреля населенный пункт освободили.

Бородянка на карте освобожденных территорий под Киевом

С тех пор прошел уже почти год, но доказательства преступлений оккупантов до сих пор собирают и расследуют. Так, на Еврейском кладбище в Бородянке раскопали еще три тела.

Чтобы не травмировать впечатлительных читателей, мы заблюрили останки на фото, — но за время под землей они серьезно разложились. Личности погибших и точную причину смерти установят эксперты.

Вот так выглядело захоронение

Тела небрежно закопали прямо на кладбище

И накрыли шифером

Раскопали три тела

Они много месяцев пробыли под землей

Степень разложения серьезная

Без блюра подобного лучше не видеть

Золотой зуб видно даже через фильтр

Напомним, ранее "Телеграф" показывал на фото, как сейчас выглядит кладбище убитых украинцев в Изюме Харьковской области.