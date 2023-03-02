Спустя почти год: в разбитой войной Бородянке под Киевом нашли новое захоронение (репортаж)
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Город пробыл в оккупации не так долго, но последствия очень серьезные
Буча, Ирпень, Бородянка, — после трагических событий 2022 года эти городки под Киевом знают уже не только в каждом уголке Украины, но и в разных концах мира. И самое печальное, что в этих населенных пунктах до сих пор находят свидетельства зверств оккупантов. Так, в марте 2023 года, спустя почти год после деоккупации, в Бородянке нашли новые могилы.
На месте событий побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и сделал эксклюзивные фото и видео.
Напомним, что именно через Бородянку проходил главный маршрут оккупантов на пути к Киеву. 27 февраля 2022 года город захватили, начались бои и расстрелы, множество людей пропали и многие дома были разрушены. В начале апреля населенный пункт освободили.
С тех пор прошел уже почти год, но доказательства преступлений оккупантов до сих пор собирают и расследуют. Так, на Еврейском кладбище в Бородянке раскопали еще три тела.
Чтобы не травмировать впечатлительных читателей, мы заблюрили останки на фото, — но за время под землей они серьезно разложились. Личности погибших и точную причину смерти установят эксперты.
Напомним, ранее "Телеграф" показывал на фото, как сейчас выглядит кладбище убитых украинцев в Изюме Харьковской области.