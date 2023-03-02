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Спустя почти год: в разбитой войной Бородянке под Киевом нашли новое захоронение (репортаж)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Новые могилы обнаружены в Бородянке Новость обновлена 02 марта 2023, 14:21
Новые могилы обнаружены в Бородянке. Фото telegraf.com.ua

Город пробыл в оккупации не так долго, но последствия очень серьезные

Буча, Ирпень, Бородянка, — после трагических событий 2022 года эти городки под Киевом знают уже не только в каждом уголке Украины, но и в разных концах мира. И самое печальное, что в этих населенных пунктах до сих пор находят свидетельства зверств оккупантов. Так, в марте 2023 года, спустя почти год после деоккупации, в Бородянке нашли новые могилы.

На месте событий побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и сделал эксклюзивные фото и видео.

Напомним, что именно через Бородянку проходил главный маршрут оккупантов на пути к Киеву. 27 февраля 2022 года город захватили, начались бои и расстрелы, множество людей пропали и многие дома были разрушены. В начале апреля населенный пункт освободили.

Бородянка на карте освобожденных территорий под Киевом
Бородянка на карте освобожденных территорий под Киевом

С тех пор прошел уже почти год, но доказательства преступлений оккупантов до сих пор собирают и расследуют. Так, на Еврейском кладбище в Бородянке раскопали еще три тела.

Чтобы не травмировать впечатлительных читателей, мы заблюрили останки на фото, — но за время под землей они серьезно разложились. Личности погибших и точную причину смерти установят эксперты.

На Еврейском кладбище в Бородянке нашли новые тела
Вот так выглядело захоронение
На Еврейском кладбище в Бородянке нашли новые могилы
Тела небрежно закопали прямо на кладбище
На Еврейском кладбище в Бородянке нашли новое захоронение
И накрыли шифером
Три тела нашли на Еврейском кладбище в Бородянке
Раскопали три тела
Захоронение Бородянка 02.03.2023
Они много месяцев пробыли под землей
Бородянка новые могилы на кладбище
Степень разложения серьезная
В Бородянке на Еврейском кладбище нашли захоронение
В Бородянке на Еврейском кладбище нашли захоронение
В Бородянке на Еврейском кладбище нашли захоронение
Без блюра подобного лучше не видеть
В Бородянке на Еврейском кладбище нашли захоронение
Золотой зуб видно даже через фильтр

Напомним, ранее "Телеграф" показывал на фото, как сейчас выглядит кладбище убитых украинцев в Изюме Харьковской области.

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#Захоронение #Кладбище #Репортаж #Бородянка