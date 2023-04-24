лавров в Совбезе ООН сделал наглое предложение

В россии жалуются на то, что в СБ ООН слишком много западных стран

Глава российского МИД сергей лавров на фоне призывов об исключении россии из Совбеза ООН предложил ввести туда новых членов из стран Азии и Африки.

Об этом он заявил во время заседания Совета безопасности в понедельник, 24 апреля. Фрагмент его выступления распространили российские сми.

"Необходимо ускорить реформу Совбеза за счет расширения представленности в нем стран Азии, Африки и Латинской Америки", — заявил Лавров.

Он заявил, что мир сейчас подошел "к опасной черте", как и в годы холодной войны и традиционно обвинил в этом США и Запад, которые якобы "отказались от дипломатии" и требуют решения конфликтов "на поле боя".

Во время своего выступления лавров также заявил, что США пошли на разрушение глобализации, а также обвинил Вашингтон в подрыве многосторонности в Азиатско-тихоокеанском регионе. При этом он также добавил, что ООН и ее Устав "представляют угрозу глобальным амбициям США".

Как известно, всего в СБ ООН пять постоянных членов, которые обладают правом вето, это россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Кроме них туда входят также 10 непостоянных представителей — три из Африки, по два из Азии и Латинской Америки, один из Восточной Европы и два от Западной Европы и "прочих стран".

После начала российского вторжения в Украину активно поднимается вопрос о лишении россии статуса постоянного члена Совбеза, поскольку она может ветировать любые резолюции. Ситуация также усложняется тем, что с 1 апреля рф стала председателем СБ ООН.