лаврову напомнили, кто он и что из себя представляет россия

Министр иностранных дел россии сергей лавров, которого демонстративно унизили в США, попытался раскритиковать президента Чехии Петра Павела, сказав, что его слова о Китае "не соответствуют работе нормального политика". Однако ответ на это его лишь назвали клоуном и в очередной раз напомнили, что россия — это страна террорист.

Так, свое заявление сергей лавров в адрес президента Чехии сделал на пресс-конференции в Нью-Йорке во вторник, 25 апреля, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС. Речь идет о высказывании Петра Павела о том, что Пекину нельзя доверять роль посредника в "мирных инициативах", так как он, по его мнению, является заинтересованной стороной в затягивании войны, а "статус-кво может подтолкнуть рф к ряду уступок".

"Это заявления такого рода, которые не имеют ничего общего с работой нормального политического деятеля", — прокомментировал Лавров.

В то же время в Министерстве иностранных дел Чехии дали жесткий ответ на слова лаврова, назвав его клоуном.

"Заявления клоуна лаврова в адрес нашего президента Петра Павела смехотворны. россия — государство-террорист, и его руководство должно предстать перед международным трибуналом", — сказал глава МИД Чехии Ян Липавский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нелепое заявление лаврова насмешило участников важной конференции. Реакция зала буквально заставила российского политика заикаться.