Россияне в истерике: США демонстративно унизили лаврова и МИД рф

рф ждет ответ от стороны Штатов

США в очередной раз не выдали визы российской делегации и журналистам, которые нужны им для участия в мероприятии ООН. Не было согласовано и разрешение на прибытие спецсамолета министра иностранных дел рф сергея лаврова, который должен председательствовать в апреле на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в Telegram-канал посольства россии в Соединенных Штатах Америки.

"Непонятная ситуация складывается вокруг спецборта министра лаврова. Власти США до сих пор не согласовали прибытие самолета. Ожидаем от американцев оперативной выдачи разрешения на пролет воздушного судна без каких-либо условий и ограничений", — написал посол рф в США Анатолий Антонов.

По его словам, запрос по оформлению виз был направлен еще в конце марта текущего года. Однако на сегодняшний день не было выдано ни одно разрешение.

Антонов также добавил, что существовала договоренность о том, что представители российских СМИ смогут побывать на американской дипломатической миссию 31 марта для рассмотрения их визовых анкет. Но эта встреча была отменена без каких-либо объяснений причин.

"Мы призываем Вашингтон немедленно выдать визы нашей делегации, а также нашим журналистам. Невыполнение этого требования является нарушением обязательств США как страны пребывания штаб-квартиры ООН, что препятствует надлежащему, полноценному функционированию Всемирной организации", — заявил Антонов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сергей лавров сделал очередное заявление об Украине заявив, что с российскими оккупантами воюют украинские "нацисты" американским оружием.