Полсотни стран осудили россию за попытку оправдать в Совбезе ООН похищение украинских детей: подробности

Страны заявляют, что россия злоупотребляет правами и привилегиями постоянного члена Совета безопасности

Почти полсотни стран мира осудили россию за заседание Совбеза ООН, на котором она пыталась заявить о якобы правовых основаниях на похищение украинских детей с оккупированных территорий.

Как сообщил в своем Twitter постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, соответствующее заявление было подписано ЕС и еще 49 странами мира.

"рф злоупотребляет правами и привилегиями постоянного члена Совбеза ООН с целью распространения дезинформации относительно организованных ею похищений и незаконных принудительных депортаций тысяч украинских детей", — говорится в тексте совместного заявления.

Кроме того, в документе четко озвучено, что россия ведет полномасштабное вторжение в Украину, а также, что страны-подписанты его безоговорочно осуждают.

"Никакое количество дезинформации, распространяемой российской федерацией, не может ни опровергнуть истину, ни защитить отдельных лиц от ответственности за эти преступления", — добавил Кислица.

Стоит отметить, что кроме стран, которых принято считать Западом, к заявлению также присоединились Япония, Южная Корея и Гватемала.

Как сообщалось ранее, россия начала с 1 апреля председательствовать в Совбезе ООН, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже назвали "злой шуткой".