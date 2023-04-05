Півсотні країн засудили росію за спробу виправдати в Раді безпеки ООН викрадення українських дітей: подробиці

Країни заявляють, що росія зловживає правами та привілеями постійного члена Ради безпеки.

Майже півсотні країн світу засудили росію за засідання Ради безпеки ООН, на якому вона намагалася заявити про нібито правові підстави на викрадення українських дітей з окупованих територій.

Як повідомив у своєму Twitter постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, відповідну заяву було підписано ЄС та ще 49 країнами світу.

"рф зловживає правами та привілеями постійного члена Ради безпеки ООН з метою поширення дезінформації щодо організованих нею викрадень та незаконних примусових депортацій тисяч українських дітей", — йдеться в тексті спільної заяви.

Крім того, у документі чітко озвучено, що росія веде повномасштабне вторгнення в Україну, а також, що країни-підписанти його беззастережно засуджують.

"Жодна кількість дезінформації, що поширюється російською федерацією, не може ні спростувати істину, ні захистити окремих осіб від відповідальності за ці злочини", — додав Кислиця.

Варто зазначити, що, крім країн, яких заведено вважати Заходом, до заяви також приєдналися Японія, Південна Корея та Гватемала.

Як повідомлялося раніше, росія почала з 1 квітня головувати в Раді безпеки ООН, що глава МЗС України Дмитро Кулеба вже назвав "злим жартом".