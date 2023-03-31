Злий жарт до 1 квітня. Чим обернеться головування рф в Радбезі ООН

Вір росії очікують, максимум, — спаму дезінформацією

росія, яка мала певні труднощі з візами для своїх дипломатів у США, з 1 квітня розпочне своє головування у Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН). Востаннє росія головувала у Радбезі у лютому минулого року — якраз тоді, коли почала свою агресію проти України.

Після серії воєнних злочинів і видання ордера на арешт путіна, теперішня ротація виглядає як абсурд, що перейшов на новий рівень.

Як таке взагалі можливо?

З суботи настане черга рф взяти на себе щомісячне головування в Раді Безпеки ООН. Війна росії проти України, на жаль, не вплинула на процедуру ротації. Радбез складається з 15 країн і кожна з них має один голос. Відповідно до Статуту ООН, усі держави-члени зобов'язані виконувати рішення Ради.

Кожна країна по черзі стає президентом, тривалість головування складає один місяць, а черга визначається алфавітним порядком.

Вигнати росію з Ради безпеки дуже складно. Є різні думки щодо цього приводу, одна з них — потрібно голосування в Раді, де росія зберігає право вето. Друга опція — визнати, що росію як країну (не СРСР) до ООН і не приймали.

Як це вплине на Україну

Президент просто головує на засіданнях і виконує багато адміністративних задач. У нього недостатньо повноважень, щоб впливати на фактичні рішення, пояснює Томас Грем, співробітник Ради з міжнародних відносин, передає Euronews.

Грем вважає, що головування не дасть москві жодних переваг у війні. Якщо рф намагатиметься представити спікерів, яких США та інші вважають недоречними, є спосіб це зупинити 9-ма голосами.

Головування дає повноваження щомісяця організовувати власні сесії, і росія планує три.

Реакція України

Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що головування росії це поганий жарт. Міністр нагадав світові, що росія веде криваву та жорстоку війну:

"Головування росії в Раді безпеки ООН 1 квітня — злий жарт. росія узурпувала своє місце, вона веде колоніальну війну, її лідер є військовим злочинцем, який розшукує МКС за викрадення дітей", — написав Кулеба.

Представник України в ООН Сергій Кислиця назвав головування рф новим рівнем абсурду, передає The Guardian.

"З 1 квітня вони виводять абсурд на новий рівень. Рада безпеки є знерухомленою і нездатною розв'язувати питання, що є їхньою першочерговою відповідальністю, тобто запобігання конфліктам, а потім вирішення конфліктів", – заявив представник України в ООН Сергій Кислиця, передає The Guardian.

Посол заявив, що Україна триматиметься осторонь засідань Ради Безпеки у квітні, за винятком випадків, коли йдеться про питання, які становить критичний інтерес для національної безпеки. Україна не є членом Радбезу, хоча її часто викликають для висловлювання з питань війни.

Що кажуть у світі

Жодна держава-член Радбезу поки не планує бойкоту або іншого виду протесту.

Білий дім закликав рф поводитися професійно, заявивши, що немає засобів блокувати москву на цьому посту, передає Reuters.

"Ми закликаємо росію поводитися професійно. Ми очікуємо, що росія продовжуватиме використовувати своє місце в раді для поширення дезінформації та виправдовування своїх дій в Україн", — заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд вважає, що рф не повинна бути постійним членом Радбезу.

"Цього не має відбуватися через те, що росія робить в Україні", — заявила посол, та додала, що статут ООН не дозволяє змінювати статус постійного члена.

Вона додала, що США при кожній нагоді будуть висловлювати свою стурбованість в Радбезі, бо Штати засуджують дії росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у жовтні 2022 Генеральна Асамблея ООН проголосувала за засудження незаконної анексії росією чотирьох українських регіонів, причому 143 країни підтримали пропозицію, п’ять – відхилили.