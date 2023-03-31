Злая шутка к 1 апреля. Чем обернется председательство рф в Совбезе ООН

Веру россии ожидают максимум — спама дезинформацией

россия, испытующая определенные трудности с визами для своих дипломатов в США, с 1 апреля начнет председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). В последний раз россия председательствовала в Совбезе в феврале прошлого года как раз тогда, когда начала свою агрессию против Украины.

После серии военных преступлений рф и выдачи ордера на арест путина, нынешняя ротация выглядит как перешедший на новый уровень абсурд.

Как такое вообще возможно?

С субботы наступит очередь россии взять на себя ежемесячное председательство в Совете Безопасности ООН. Война россии против Украины, к сожалению, не повлияла на процедуру ротации. Совбез состоит из 15 стран и каждая из них имеет один голос. Согласно Уставу ООН, все государства-члены обязаны выполнять решения Совета.

Каждая страна поочередно становится президентом, продолжительность председательства составляет один месяц, а очередь определяется алфавитным порядком.

Выгнать россию из Совбеза очень сложно. Есть разные мнения на этот счет, одно из них — нужно голосование в Совбезе, где россия сохраняет право вето. Вторая опция — признать, что россию как страну (не СССР) в ООН и не принимали.

Как это повлияет на Украину

Президент просто председательствует на заседаниях и выполняет множество административных задач. У него недостаточно полномочий, чтобы влиять на фактические решения, объясняет Томас Грэм, сотрудник Совета по международным отношениям, передает Euronews.

Грэм считает, что председательство не даст Москве никаких преимуществ в войне. Если россия попытается представить спикеров, которых США и другие считают неуместными, есть способ это остановить 9 голосами.

Председательство дает полномочия ежемесячно организовывать собственные сессии, и россия планирует три.

Реакция Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что председательство россии это плохая шутка. Министр напомнил миру, что россия ведет кровавую и жестокую войну:

"Председательство россии в Совбезе ООН 1 апреля — злая шутка. россия узурпировала свое место, она ведет колониальную войну, ее лидер является военным преступником, который разыскивает МКС за похищение детей", — написал Кулеба.

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал председательство рф новым уровнем абсурда, передает The Guardian.

"С 1 апреля они выводят абсурд на новый уровень. Совет безопасности обездвижен и неспособен решать вопросы, которые являются их первоочередной ответственностью, то есть предотвращение конфликтов, а затем разрешение конфликтов", — заявил представитель Украины в ООН Сергей Кислица, передает The Guardian.

Посол заявил, что Украина будет держаться в стороне заседаний Совета Безопасности в апреле, за исключением случаев, когда речь идет о вопросах, представляющих критический интерес для национальной безопасности. Украина не является членом Совбеза, хотя его часто вызывают для высказывания по вопросам войны.

Что говорят в мире

Ни одно государство-член Совбеза пока не планирует бойкот или другой вид протеста.

Белый дом призвал россии вести себя профессионально, заявив, что нет средств блокировать москву на этом посту, передает Reuters.

"Мы призываем россию вести себя профессионально. Мы ожидаем, что россия будет продолжать использовать свое место в совете для распространения дезинформации и оправдания своих действий в Украине", — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд считает, что россия не должна быть постоянным членом Совбеза.

"Этого не должно происходить из-за того, что россия делает в Украине", — заявила посол, и добавила, что устав ООН не позволяет изменять статус постоянного члена.

Она добавила, что США при каждом случае будут выражать свою обеспокоенность в Совбезе, потому что Штаты осуждают действия россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в октябре 2022 года Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за осуждение незаконной аннексии россией четырех украинских регионов, причем 143 страны поддержали предложение, пять — отклонили.