россия созвала Совбез ООН: представитель Украины разнес нелепый повод

Представитель Украины в ООН считает, что россия созвала Совбез для распространения очередной дезинформации

Страна-агрессор россия сегодня, 10 апреля, созвала Совет Безопасности ООН. Тема заседания — риски, связанные с нарушением соглашений, регулирующих экспорт вооружений и военной техники.

Об этом в своем Twitter рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. По его словам, сегодняшнее заседание ООН — это злонамеренная пропаганда россии.

Кислица уточнил, что Украина не принимает участия в заседаниях, которые иннициирует россия в ООН, но есть исключения.

"Украина не участвует в заседаниях Совета Безопасности ООН под председательством россии, за исключением случаев, когда это соответствует оправданным национальным интересам. В противном случае эти заседания являются пропагандой", — процитировала слова Кислицы международный аналитик CBS News Памела Фолк.

Также Кислица заявил, что россия собрала Совбез ООН якобы для обсуждения передачи вооружения между странами. Но на самом деле, считает украинский представитель, это ничто иное, как "распространения пропаганды и дезинформации".

"Сегодняшнее заседание Совета Безопасности по передаче оружия, созванное преступным режимом путина, является чистым выпадом злостной пропаганды и распространения дезинформации. Трансферы из КНДР и Ирана в россию незаконны и происходят с нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", — написал Кислица в Twitter.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что представители ООН осудили россию за попытку оправдать похищение украинских детей. Страны заявили, что россия злоупотребляет правами и привилегиями постоянного члена Совета безопасности.