росія скликала засідання Радбезу ООН: представник України розніс безглуздий привід

Представник України в ООН вважає, що росія скликала Раду безпеки для поширення чергової дезінформації

Країна-агресор росія сьогодні, 10 квітня, скликала Раду Безпеки ООН. Тема засідання – ризики, пов’язані з порушенням угод, що регулюють експорт озброєнь та військової техніки.

Про це у своєму Twitter розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. За його словами, сьогоднішнє засідання ООН – це зловмисна пропаганда росії.

Кислиця уточнив, що Україна не бере участі у засіданнях, які ініціює росія в ООН, але є винятки.

"Україна не бере участі у засіданнях Ради Безпеки ООН під головуванням росії, за винятком випадків, коли це відповідає виправданим національним інтересам. Інакше ці засідання є пропагандою", — процитувала слова Кислиці міжнародний аналітик CBS News Памела Фолк.

Також Кислиця заявив, що росія зібрала Раду безпеки ООН нібито для обговорення передачі озброєння між країнами. Але насправді, вважає український представник, це ніщо інше, як "поширення пропаганди та дезінформації".

"Сьогоднішнє засідання Ради Безпеки з передачі зброї, скликане злочинним режимом путіна, є чистим випадом злісної пропаганди та поширення дезінформації. Трансфери з КНДР та Ірану в росію незаконні і відбуваються з порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН", — написав Кислиця в Twitter.

Раніше "Телеграф" розповідав, що представники ООН засудили росію за спробу виправдати викрадення українських дітей. Країни заявили, що росія зловживає правами та привілеями постійного члена Ради безпеки.