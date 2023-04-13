Росіяни в істериці: США демонстративно принизили лаврова та МЗС рф

рф чекає відповідь від боку Штатів

США вкотре не видали візи російської делегації та журналістам, які потрібні їм для участі у заході ООН. Не було погоджено і дозвіл на прибуття спецлітака міністра закордонних справ росії сергія лаврова, який має головувати у квітні на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

Про це сьогодні, 13 квітня, повідомили у Telegram-канал посольства рф у Сполучених Штатах Америки.

"Незрозуміла ситуація складається навколо спецборту міністра лаврова. Влада США досі не погодила прибуття літака. Очікуємо від американців оперативної видачі дозволу на проліт повітряного судна без будь-яких умов і обмежень", — написав посол рф в США Анатолій Антонов.

За його словами, запит щодо оформлення віз було направлено ще наприкінці березня поточного року. Однак на сьогодні не було видано жодного дозволу.

Антонов також додав, що існувала домовленість про те, що представники російських ЗМІ зможуть побувати на американській дипломатичній місії 31 березня для розгляду їх візових анкет. Але ця зустріч була скасована без жодних пояснень причин.

"Ми закликаємо Вашингтон негайно видати візи нашої делегації, а також нашим журналістам. Невиконання цієї вимоги є порушенням зобов’язань США як країни перебування штаб-квартири ООН, що перешкоджає належному повноцінному функціонуванню Всесвітньої організації", — заявив Антонов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Сергій Лаврів зробив чергову заяву про Україну заявивши, що з російськими окупантами воюють українські "нацисти" американською зброєю.