"Как в него помидором не кинули?" нелепое заявление лаврова насмешило участников важной конференции

Реакция зала заставила дипломата заикаться

Глава МИД россии сергей лавров, которому накануне досталось на саммите "Большой двадцатки", вновь отличился циничными высказываниями на международной политологической конференции "Диалог Райсина" в Индии.

Как видно на видео, которое распространилось в сети, лавров продолжает продвигать кремлевский нарратив о том, что это якобы Украина напала на россию, а не наоборот.

"Вы знаете, мы пытаемся остановить войну, которую против нас начали с использованием украинского народа", — сказал он, после чего по залу прокатилась волна смеха.

Примечательно, что после этого лавров начал заметно заикаться, пока пытался произнести фразу "это оказало влияние на нашу политику".

Подобные высказывания главы российской дипломатии вызвали у пользователей сети много вопросов, например, почему его продолжают приглашать на крупные мероприятия. Других же удивило то, как лавров говорит на английском языке.

Как сообщалось ранее, лавров неоднократно высказывал абсурдные заявления. Например, недавно он сравнил россиян с евреями, а Запад — с Гитлером. Эти его слова не на шутку возмутили Европейский еврейский конгресс (EJC), который потребовал от него извинений.