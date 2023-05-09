Президент Єврокомісії фон дер Ляєн прибула до Києва: відома причина (фото)

Президент Єврокомісії проведе День Європи з українцями

У вівторок, 9 травня, до Києва прибула президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Мета її візиту полягає у тому, щоб разом з українцями відзначити День Європи — нове свято, яке цього року встановив президент України Володимир Зеленський.

Про це вона повідомила у Twitter.

"Добре знову бути у Києві, де важливі для нас цінності захищаються щодня. Тому це дуже належне місце, щоб святкувати День Європи саме тут. Я вітаю рішення президента Зеленського відзначати День Європи 9 травня також тут, в Україні", — написала Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн на вокзалі у Києві

Як повідомляло представництво ЄС в Україні у своєму анонсі візиту Урсули фон дер Ляєн до Києва, вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та підтвердить непохитну підтримку України з боку ЄС з нагоди Дня Європи.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про відзначення Дня Європи 9 травня. Святкування розпочинається вже з цього року.

"Щороку з завтрашнього дня 9 травня ми шануватимемо нашу історичну єдність — єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Єдність, яка наближає мир", — зазначив він.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці квітня із спільним візитом Україну відвідали президент Чехії Петро Павло та лідер Словаччини Зузана Чапутова. Політики разом завітали до міста Бородянку (Київська область), де стали свідками наслідків військової агресії росії.