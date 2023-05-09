Сміливий Шольц та роздратований Сунак. Як світ реагує на ганебний парад у москві

На Заході жартують, що парад пройшов у дусі дронофобії

Парад на День перемоги у москві, який цього року став посміховиськом, а також божевільні звинувачення володимира путіна, який виступав цілих 10 хвилин, зустріли засудження на Заході. путін використав 9 травня, щоб цинічно порівняти вторгнення росії в Україну з боротьбою проти нацизму під час Другої світової війни.

"Телеграф" зібрав останні реакції західних політиків та заяви у ЗМІ:

Нас не лякають силові ігри, — Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що в Євросоюзі не бояться демонстрації кремлем сили та мають намір підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"За 2200 кілометрів на північний схід звідси путін сьогодні демонструє своїх солдатів, танки та ракети. Нас не повинні лякати такі силові дії! Давайте залишатися непохитними в нашій підтримці України — скільки завгодно!", – сказав Шольц.

Про це Шольц сказав у своїй промові у Європейському парламенті у Страсбурзі. Напевно, за насиченим графіком Шольц на момент заяви не встиг подивитися відео із сьогоднішнього параду, бо сьогодні на Красній площі була хіба що сила сімох похмурих дідів, а не силові ігри.

Сунак про промову путіна: "жахливо"

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відмахнувся від заяви путіна про те, що "неприборкані амбіції" Заходу розв'язали проти росії "справжню війну".

"Є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне і неспровоковане вторгнення в Україну, і це президент путін. Злочини, які вчиняються, жахливі. Страждання, яких зазнає український народ, жахливі. Саме тому правильно, що ми залишаємося непохитними у підтримці народу України протистояти цій агресії. Це те, що я і Сполучене Королівство будемо продовжувати робити", — сказав він.

Парад в дусі дронофобії, — Лінкявічюс

Ексміністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс у Twitter зіронізував, що парад до Дня Перемоги у москви пройшов в дусі дронофобії, натякаючи на попередні атаки БПЛА на кремль та те, як сьогодні путін підстрибнув від гучного звуку.

"Прапор Перемоги в руках неонацистів, танк Т-34 з музею та лідери Середньої Азії як заручники в ролі охоронців військового злочинця. Обов'язки по святкуванню виконали швидко і тому безпечно", — написав Лінкявічюс.

Розвінчування культу "побєдобєсія"

Історик Тімоті Снайдер нагадав, що насправді під час Другої світової українських мирних жителів загинуло більше, ніж росіян.

"Згадувати про кінець Другої світової війни в Європі означає пам’ятати, що українських мирних жителів загинуло більше, ніж росіян, і що в боях з вермахтом загинуло більше українських солдат, ніж американців, британців і французів разом узятих", — написав Снайдер.

Низка західних ЗМІ сьогодні пояснювала своїй аудиторії, що таке культ перемоги у росії та як його використовував на свою користь володимир путін.

BBC пояснює, чим є для росіян 9 травня

Видання BBC пояснює, що за президенства путіна День Перемоги став демонстрацією сили військ і військової техніки. Також видання пояснює, чому росіяни називають Другу світову Великою Вітчизняною війною.

The Guardian зробило аналіз промови путіна, де спіймало його на тому, що він проводить провести хибні паралелі між вторгненням і поразкою нацистської Німеччини. Також там звернули увагу на самотній танк Т-34 часів Другої світової війни, який незграбно очолював зазвичай довгоочікувану частину заходу. Видання підкреслює, що крім цього символічного показу, кремль не зміг представити своєму населенню відчутну воєнну перемогу в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що олександр лукашенко не чекаючи закінчення святкового параду в москві до Дня перемоги, негайно повернувся до Мінська. Причиною тому, мабуть, стало його погане самопочуття. У мережі вже звернули увагу, що рука білоруського "лідера" була перев’язана.