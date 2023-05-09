Радянський та російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров пояснив, що хотів сказати голова кремля 9 травня

Виступ путіна на "переможній" церемонії приніс масу задоволення любителям повної "безнадії", фанатам розрухи, насильства, війни, а також садистам та мазохістам.

Нічого "новенького" у хворому мозку диктатора не сталося.

Все та сама "уперта", пластинка, що заїла.

А ось короткий переклад путінської мови з кремлівської на російську (мова оригіналу російська, — ред.):

0. Я остаточно здурів і озлобився. Надії на моє одужання недоречні.

1. Війна буде продовжуватися, ми ще не вчинили всіх злочинів, на які здатні.

2. Похорон повинен прийти в кожну сім’ю, тому мобілізувати будемо і хитрістю і силою.

Башта "російської величі" складається лише з трупів. Інший матеріал непридатний. Кожен громадянин росії має щасливий шанс послужити для неї будматеріалом. Не проґавте його!

3. Серйозні репресії неминучі, зараз їм вже все готово, почнемо з дня на день.

4. Можу дати вам усім додаткові гарантії безправ’я, беззаконня, свавілля, злиднів, повної розрухи та остаточного краху.

5. Країна буде наповнена одурілими зеками, які є справжніми героями нашого часу.

6. Ми не повинні залишити росії жодного шансу стати нормальною країною.

Як бачимо, нічого нового та оригінального.

Джерело: пост Невзорова в Instagram