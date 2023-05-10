путин на параде сидел с фальшивыми "ветеранами": стало известно, кто они (фото)

Стало известно, кто сидел возле путина во время парада на 9 мая в москве

Президент россии владимир путин во время парада на 9 мая в москве сидел в окружении ветеранов советских спецслужб. Ни один из них в свое время не воевал против фашистских войск.

На это обратили внимание журналисты оппозиционного российского Telegram-канала "Агентство. Новости".

По данным расследователей, возле диктатора сидели ветераны НКВД и КГБ — Юрий Двойкин (по правую руку) и Геннадий Зайцев (по левую руку).

Источник пишет, что ветеран НКВД Двойкин в свое время подавлял антисоветское подполье в Украине. В 1942-м году он пытался попасть на фронт добровольцем, но так и не попал. В 1944-м году он отправился во Львовскую область "выполнять операции по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины".

"Мы мало знали о бандеровцах в то время. Они учинили охоту: в течение двух дней расстреляли более 5000 человек, почувствовали себя хозяевами во Львове, на Украине. Мы зачищали весь регион от националистов, ловили в лесах, заброшенных хуторах", — говорил он в одном из своих интервью.

В то же время ветеран КГБ Зайцев принимал участие в подавлении Пражской весны в Чехословакии в 1968 году. Именно под его руководством захватили здание МВД в Праге. Уже в 70-х годах он возглавил антитеррористическую группу "Альфа".

Ранее "Телеграф" писал, что 9 мая по всей россии прошла волна задержаний активистов и простых граждан.