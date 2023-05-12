Черный дым видно за несколько километров: под москвой вспыхнул мощный пожар (фото, видео)
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Утро 12 мая началось в подмосковье с мощного пожара
В подмосковном Дзержинском утром 12 мая вспыхнул мощный пожар — здесь загорелись складские помещения на улице Садовой. Сегодня в российской столице также вспыхнул пожар на заводе, где производят двигатели для истребителей.
Как пишут российские СМИ, черный дым от пожара в Дзержинском видно за несколько километров от места возгорания.
По данным источника, пожар возник на складах, которые сдают в аренду бизнесменам.
Очаг возгорания находится на складе использованных покрышек, на место уже прибыли сотрудники экстренных служб.
По словам очевидцев, густой черный столб дыма видно в южных районах российской столицы.
По уточненной информации от российских источников, площадь возгорания в Дзержинском выросла до 2,5 тысячи квадратных метров, масштабы пожара стремительно растут.
Спасатели продолжают бороться с огнем.
О пострадавших или погибших в результате инцидента не сообщается. Также пока не было официальной информации о причинах возгорания на складах.
Ранее "Телеграф" писал, что несколько дней назад в Москве произошел пожар в недостроенном жилом комплексе "Новое Очаково".