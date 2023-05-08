Помре у бункері: відомий астролог розповів, від якої болячки може не стати путіна

За прогнозами Влада Росса, російський диктатор не доживе до кінця президентського терміну

Відомий український астролог Влад Росс передбачив майбутню смерть президента країни-агресорки росії володимира путіна.

За прогнозами фахівця, російський кривавий диктатор не проживе й року. Про це Влад Росс заявив в інтерв’ю "Главреду". Швидше за все, смерть путіна відбудеться до 7 травня наступного року, тобто до кінця президентського терміну.

Також астролог заявив, що президент рф може пережити замах у травні або червні 2023 року, але це все одно не врятує його від сумної долі. Росс розповів, чим хворіє путін.

"Він все одно помре – його вб'є рак. У путіна четверта стадія раку, метастази всюди, і він буде неспроможний пересуватися. Тому так нахабно в росії постійно підсовують народу двійника – саме він роз'їжджав Маріуполем, Генічеськом, Херсонською областю. путін весь час сидить у бункері, там, мабуть, він і помре", – заявив астролог.

Раніше український екстрасенс Макс Гордєєв розповів, що очікує на росію в майбутньому. За його словами, рф піде під воду як Титанік. Також таролог Людмила Хомутовська відповіла, чи піде путін на новий наступ.