Изменения продлятся недолго: как смерть путина повлияет на россию и войну в Украине

Менталитет россии не изменить

Пока астрологи и конспирологи рассуждают, как и как умрет российский диктатор Владимир Путин, эксперты считают, что после его смерти начнется борьба за власть. Однако изменение ситуации не будет долгосрочным.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. Он отметил, что изменения будут заметны в краткосрочной перспективе. Отчаянная борьба за власть — признак авторитарных режимов.

Тот, кто придет на смену пути, путем компромисса или подавления противников, будет пытаться сделать что-то новое, однако природа россии такова, что "это не будет скачок к демократии". россия вернется со временем к тому, что обычно, ведь в основе страны заложена авторитарная модель.

"Физическое отстранение путина от власти приведет к определенным изменениям, но в долгосрочной перспективе, пока россия будет оставаться в тех географических границах, которые сейчас есть, другой модели, чем авторитарное государство, вряд ли можно ожидать", — отметил Мельник.

Ранее "Телеграф" сообщал, что даже при изменении географии россии, общая граница у Украины с агрессивным северным соседом все же останется. Общая граница будет как минимум на севере.