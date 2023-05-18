путин явно к чему-то готовится: СМИ показали чертежи огромного бункера путина (фото)

Журналисты смогли разузнать детали о бункере путина в Краснодарском крае

Западные журналисты раскрыли детали о бункере президента рф владимира путина, расположенном в Геленджике Краснодарского края. Он находится под огромным особняком диктатора на глубине до 50 метров.

В расследовании The Business Insider говорится, что детальные чертежи подземной части здания были в открытом доступе до 2016 года. Их опубликовали на сайте проектной компании "Метростиль" в качестве примера выполненной работы.

По чертежам понятно, что кроме наземной части здания там есть и подземные этажи, где находятся бункеры и туннели.

Из здания в подземную часть можно попасть при помощи лифта, который опускается на 50 метров в глубину. Проектировщики указали, что под землей есть все коммуникации.

На чертежах также указаны шесть отдельных вентиляционных шахт, которые нужны для подачи воздуха.

Сеть из туннелей, которые имеют длину в 40 и 60 метров и ширину 6 метров, составляет в общей сложности 603 квадратных метра потенциального жилого пространства. По версии журналистов, такая сложная защищенная система могла бы выдержать попадание бомбы или даже химическую атаку.

"Они предназначены для кого-то, кто хочет выжить или убежать", — коротко высказался об увиденном строитель Таддеуш Габришевский.

По версии издания, диктатор мог заказать постройку бункера из-за опасений за свою жизнь. Не исключено, что он рассматривает или рассматривал самые плохие сценарии развития событий.

Расследователи обратили внимание на объем кабелепроводов в подземной части здания. Там установлены 16 кабельных стоек для кабелей, которые могут нести электричество, освещение, медную проволоку и оптоволоконный кабель, что может быть необходимым для командного пункта. Журналисты отмечают, что такие объемы коммуникаций заметно превышают потребности внутренних систем тоннеля.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно о бункере путина на Урале.