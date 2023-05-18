путін явно до чогось готується: ЗМІ показали креслення величезного бункера путіна (фото)

Журналісти змогли дізнатися деталі про бункер путіна в Краснодарському краї

Західні журналісти розкрили деталі про бункер президента росії володимира путіна, розташований в Геленджику Краснодарського краю. Він знаходиться під величезним особняком диктатора на глибині 50 метрів.

У розслідуванні The Business Insider йдеться про те, що детальні креслення підземної частини будівлі були у відкритому доступі до 2016 року. Їх опублікували на сайті проектної компанії "Метростиль" як приклад виконаної роботи.

За кресленнями зрозуміло, що, крім наземної частини будівлі, там є й підземні поверхи, де знаходяться бункери та тунелі.

З будівлі до підземної частини можна потрапити за допомогою ліфта, що опускається на 50 метрів завглибшки. Проектувальники зазначили, що під землею є усі комунікації.

На кресленнях також вказано шість окремих вентиляційних шахт, які необхідні для подачі повітря.

Мережа з тунелів, які мають довжину 40 і 60 метрів і ширину 6 метрів, становить загалом 603 квадратних метрів потенційного житлового простору. За версією журналістів, така складна захищена система могла б витримати попадання бомби чи навіть хімічну атаку.

"Вони призначені для когось, хто хоче вижити чи втекти", — коротко висловився про побачене будівельник Таддеуш Габришевський.

За версією видання, диктатор міг замовити будівництво бункера через побоювання за своє життя. Не виключено, що він розглядає чи розглядав найгірші сценарії розвитку подій.

Розслідувачі звернули увагу на обсяг кабелепроводів у підземній частині будівлі. Там встановлені 16 кабельних стійок для кабелів, які можуть нести електрику, освітлення, мідний дріт та оптоволоконний кабель, що може бути необхідним для командного пункту. Журналісти зазначають, що такі обсяги комунікацій помітно перевищують потреби внутрішніх систем тунелю.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про бункер путіна на Уралі.