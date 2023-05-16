Двійники путіна існують: Буданов пояснив, як їх можна розрізнити

Усі люди мають деякі унікальні особливості

Російський диктатор володимир путін не приїжджав до Маріуполя, а надіслав туди одного зі своїх двійників.

Таку думку озвучив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю журналісту Сергію Іванову.

За його словами, всі знають про те, що кожна людина має унікальні особливості тіла, на кшталт відбитків пальців. Але також до таких особливостей відносяться форма та малюнок вух та проміжок між очима.

"Якщо пластикою ще можна щось якось додати, то, даруйте, очі можна лише розтягнути. А в інший бік неможливо", — сказав він.

Також Буданов порадив звернути увагу на вуха путіна, які відрізняються від двійника до двійника.

Глава ГУР зазначає, що є щонайменше три особи, які з’являються на публіці під виглядом путіна.

"У них різні звички, відрізняється зріст. Ну, а коли є великі плани, там у принципі все це видно", — додав Буданов.

Варто зазначити, що тема двійників путіна після початку вторгнення стала особливо "гарячою", проте ряд експертів стверджують, що їхня наявність була б небезпечною насамперед для самого диктатора.