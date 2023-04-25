Двійники путіна: політичний психолог доступно пояснив, чому тема стала гарячою

Чутки про двійники російського диктатора є забобонами та конспірологією

У мережі щоразу виникають дедалі нові теорії у тому, що з російського диктатора володимира путина є двійники, які заміняють його у різних заходах. Втім, цей міф не є чимось новим, оскільки їхню наявність приписували і Йосипу Сталіну та Уїнстону Черчиллю та Саддаму Хусейну, проте жодних доказів їх існування не було виявлено.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів політичний психолог, експерт із питань невербальної комунікації Валентин Кім.

"Набагато частіше двійники приписуються диктаторам. Але вмирають диктатори — і не знаходиться не те що двійників, а навіть слідів їхнього можливого перебування", — говорить він.

Кім каже, що тема двійників путіна підіймається з помітною постійністю тому, що середньостатистичному громадянину складно пояснити чим зумовлені ті чи інші зміни в поведінці іншої людини.

При цьому це стосується не тільки путіну, а й будь-якої іншої людини, у якої можуть спрацьовувати чи переставати працювати різні мотиваційні чинники.

Психолог каже, що в цьому немає нічого незвичайного, проте коли йдеться про політику такого високого рівня та ступеня загрози, як путін, то у людей неодмінно починають виникати забобони та спроби пояснити звичайні речі містичним чи конспірологічним мисленням.

Більше про причини, чому російський диктатор не має двійників, читайте в матеріалі "Телеграфа": Двійники небезпечні для путіна? П’ять аргументів від політичного психолога

Як повідомлялося раніше, проти версії з двійниками виступає і військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, який нагадав, що російський диктатор кілька разів пропадав на тривалий час, що навіть викликало бурхливі обговорення у російських ЗМІ. Він переконаний, що якби у путіна були двійники, то цих ситуацій не відбувалося б.