путін і двійники: екс-глава МЗС України розповів, у чому він упевнений

Основна аудиторія, на яку повинні впливати псевдопоїздки на окуповані території — російське населення

Під час останнього візиту президента рф володимира путіна у штаби угруповань "Дніпро" та "Схід", роль глави росії, скоріше за все, виконував його двійник.

Про це в інтерв'ю спеціально для "Телеграфу" розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, коментуючи питання щодо причин, з якими пов'язані більш часті візити диктатора на тимчасово окуповані українські території.

За словами політика, навряд чи останній візит в Україну здійснив сам володимир путін.

"Навряд чи це був путін. Якщо він боїться потиснути руки дипломатам, його поїздки на тимчасово окуповані території України виглядають як щось нереальне. Швидше за все, це був не путін, а один із його двійників. Хоч я не люблю конспірологічних теорій, але схоже, що все саме так", — пояснив він.

Огризко також зазначив, що основною метою таких поїздок, навіть якщо їх здійснюють двійники диктатора, є демонстрація того, що путін нібито живий і дотепер має вплив і можливість щось контролювати. Хоча насправді, цей вплив з часом стає все меншим.

Ексміністр переконаний, що головна аудиторія, для якої створюють цю видимість — російське населення, котре, попри все, досі сліпо довіряє своєму лідерові.

"Насамперед це робиться для внутрішньої аудиторії, яка такі речі сприймає. Цій аудиторії давно сказали не думати, а просто імітувати інтелектуальну діяльність. Традиційно для російського населення – не думати, а сліпо вірити своєму фюреру, цареві, генсеку, президенту", — додав Огризко.

Водночас, наголосив політик, перебільшувати значущість цих псевдопоїздок точно не варто. Адже, якщо володимир путін ще живий, то він сидить у бункері й нікуди звідти не вилазить.

Більше розгорнуто дізнатися про двійників диктатора та ситуацію з російсько-українськими перемовинами можна дізнатися у матеріалі "Телеграфу": "Давно настав час припинити цей театр". Володимир Огризко — про переговори з росією та двійників путіна".

Нагадаємо, що західні журналісти знайшли основні відмінності у зовнішності чоловіка, який під виглядом президента росії відвідав окуповані території України та реального диктатора.